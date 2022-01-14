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Елена Перминова спустила больше 300 000 рублей на пляжный образ

Елена Перминова отдыхает с семьей в Таиланде, и это значит, что стильных пляжных образов будет много. Один из них уже заинтриговал поклонников ярким принтом и дерзким разрезом, а нас — внушительной суммой в чеке. Что в багаже у самой модной многодетной мамы — разбираем в деталях!