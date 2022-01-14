Елена Перминова спустила больше 300 000 рублей на пляжный образ
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lenaperminova
На онлайн-просторах этому комплекту Miu Miu уже присвоен статус sold out. Речь — о двойке из миди-юбки с эффектным разрезом и топе с пышными рукавами. Берите на заметку принт: контрастный мотив с анемонами, будто нарисованными детьми. Дополняют образ нейтральные сандалии-слайды цвета капучино и еще один объект желания из списков фэшиониста — мини-сумка Double Knot от Bottega Veneta. Стоимость аксессуара составляет 185 000 рублей.
Фото: Instagram @lenaperminova
Пока одни покоряют снежные склоны Куршевеля, другие обновляют загар на островах. Так, Стефания Маликова отдыхает вместе с семьей на Мальдивах и делится яркими снимками на фоне пальм. Не так давно дочь Дмитрия Маликова примерила образ островитянки с затейливой гавайской юбкой. Что из этого получилось — читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @lenaperminova