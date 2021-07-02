Елена Перминова потратила более 70 000 рублей на модный образ
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lenaperminova
Жакет цвета капучино от The Frankie Shop за 26 000 рублей стал явным фаворитом в коллекции Елены, да и его партия с топом лимонного цвета стала выигрышной. Дополняют аутфит легинсы от Andrea Adamo с длинными штрипками. Стоимость таких — 29 900 рублей. Ранее модель рассказывала, что за четвертую беременность набрала 14,5 килограмма. Поверить трудно: легинсы сидят на фигуре безупречно!
В рифму образу — миниатюрная сумка Louis Vuitton, мюли-«невидимки» и прямоугольные очки Prada стоимостью от 22 000 рублей.
Не так давно в образе с королевским размахом вышла Кейт Миддлтон. Поклонница масс-маркета и распродаж герцогиня Кембриджская надела все лучшее сразу на теннисный корт. Подробности с фото и сумму в чеке ищите на Passion.ru.
Фото: Instagram @lenaperminova
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!