Елена Перминова потратила более 70 000 рублей на модный образ

Жакет цвета капучино от The Frankie Shop за 26 000 рублей стал явным фаворитом в коллекции Елены, да и его партия с топом лимонного цвета стала выигрышной. Дополняют аутфит легинсы от Andrea Adamo с длинными штрипками. Стоимость таких — 29 900 рублей. Ранее модель рассказывала, что за четвертую беременность набрала 14,5 килограмма. Поверить трудно: легинсы сидят на фигуре безупречно!

В рифму образу — миниатюрная сумка Louis Vuitton, мюли-«невидимки» и прямоугольные очки Prada стоимостью от 22 000 рублей.