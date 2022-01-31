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Елена Перминова показала самую модную (и теплую) дубленку: где ее купить

Когда за окном минус, часто приходится жертвовать стилем. Однако не спешите расстраиваться. Берите пример с Елены Перминовой и выбирайте теплые и эффектные вещи для повседневных образов. Модель показала дубленку, объятия которой спасут от колкостей мороза. Мы провели свое fashion-расследование и выяснили, где купить такую же, но в разы дешевле!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Елена Перминова

Фото: Instagram @lenaperminova

В образе объединились все тренды этого сезона, а главный акцент — на текстурах. Модель подобрала трикотажный кроп-топ цвета молока и кожаные брюки с металлической фурнитурой.

Но главная фишка аутфита Елены — объемная утепленная дубленка The Mannei, которую можно приобрести за 240 000 рублей. Образ дополнила песочная сумка Bottega Veneta, с которой модель не расстается. Такая же обойдется в 185 000 рублей. Еще один секрет крутого зимнего образа и предмет желания всех модниц — высокие сапоги из кожи Gia Couture x Pernille стоимостью около 52 000 рублей.

Елена Перминова / Instagram @lenaperminova / Фото: @krissnegireva

Образ модели — отличный пример стилизации для зимы, а дубленка как у Елены — must-have этого сезона, поэтому мы подобрали несколько вариантов. Кстати, в преддверии весеннего сезона их можно заполучить с отличной скидкой.

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Mango, 8999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Напомним, что дубленки — любимая зимняя вещь в гардеробе у мировых инфлюенсеров и трендсеттеров, таких как Ирина Шейк, Рианна и Хейли Бибер. Как одеваться в мороз, чтобы выглядеть стильно, читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @lenaperminova

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