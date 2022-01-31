Елена Перминова показала самую модную (и теплую) дубленку: где ее купить

В образе объединились все тренды этого сезона, а главный акцент — на текстурах. Модель подобрала трикотажный кроп-топ цвета молока и кожаные брюки с металлической фурнитурой.

Но главная фишка аутфита Елены — объемная утепленная дубленка The Mannei, которую можно приобрести за 240 000 рублей. Образ дополнила песочная сумка Bottega Veneta, с которой модель не расстается. Такая же обойдется в 185 000 рублей. Еще один секрет крутого зимнего образа и предмет желания всех модниц — высокие сапоги из кожи Gia Couture x Pernille стоимостью около 52 000 рублей.