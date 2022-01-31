Елена Перминова показала самую модную (и теплую) дубленку: где ее купить
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lenaperminova
В образе объединились все тренды этого сезона, а главный акцент — на текстурах. Модель подобрала трикотажный кроп-топ цвета молока и кожаные брюки с металлической фурнитурой.
Но главная фишка аутфита Елены — объемная утепленная дубленка The Mannei, которую можно приобрести за 240 000 рублей. Образ дополнила песочная сумка Bottega Veneta, с которой модель не расстается. Такая же обойдется в 185 000 рублей. Еще один секрет крутого зимнего образа и предмет желания всех модниц — высокие сапоги из кожи Gia Couture x Pernille стоимостью около 52 000 рублей.
Образ модели — отличный пример стилизации для зимы, а дубленка как у Елены — must-have этого сезона, поэтому мы подобрали несколько вариантов. Кстати, в преддверии весеннего сезона их можно заполучить с отличной скидкой.
Фото: Архивы пресс-служб
Напомним, что дубленки — любимая зимняя вещь в гардеробе у мировых инфлюенсеров и трендсеттеров, таких как Ирина Шейк, Рианна и Хейли Бибер. Как одеваться в мороз, чтобы выглядеть стильно, читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @lenaperminova