Елена Перминова показала идеальный кожаный блейзер: где купить такой же

Модель вооружилась кожаным блейзером The Frankie Shop, который традиционно надела на голое тело. Цвет хвои уже получил статус остромодного и укрепил позиции в базовом гардеробе — подходит он и правда ко всему. Елена, например, замиксовала его со светлым денимом, эффектными мюли и сумкой-багетом цвета шоколада.

Обратите внимание на джинсы: ультранизкая посадка снова в тренде. Если любимая пара теперь вам велика — продолжайте носить ее, нарочито небрежно приспустив на бедра.