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Елена Перминова показала идеальный кожаный блейзер: где купить такой же

Елена Перминова отметила день рождения сына Саши — малышу исполнилось 10 месяцев. Для праздника многодетная мама составила аутфит из простых, но остромодных деталей, и его, определенно, стоит взять на заметку. Этой весной брутальные блейзеры из эко- и натуральной кожи не прощаются с нами, а у Елены мы как раз присмотрели идеальный вариант.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Перминова

Фото: Globallook

Модель вооружилась кожаным блейзером The Frankie Shop, который традиционно надела на голое тело. Цвет хвои уже получил статус остромодного и укрепил позиции в базовом гардеробе — подходит он и правда ко всему. Елена, например, замиксовала его со светлым денимом, эффектными мюли и сумкой-багетом цвета шоколада.

Обратите внимание на джинсы: ультранизкая посадка снова в тренде. Если любимая пара теперь вам велика — продолжайте носить ее, нарочито небрежно приспустив на бедра.

Мы собрали несколько классных вариантов в актуальных оттенках сезона. В нашей палитре — трендовый хвойный как у Елены Перминовой, пудровый розовый, тауповый и оттенки кофе. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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EMKA, 9090 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Не так давно иорданская королева Рания показала безупречный тренч на весну. Мы провели fashion-расследование и выяснили, в ассортименте каких российских марок можно купить похожий. Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото и видео: Globallook / Dpa / Telegram @lenaperminova_official / архивы пресс-служб

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