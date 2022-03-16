Елена Перминова показала идеальный кожаный блейзер: где купить такой же
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Фото: Globallook
Модель вооружилась кожаным блейзером The Frankie Shop, который традиционно надела на голое тело. Цвет хвои уже получил статус остромодного и укрепил позиции в базовом гардеробе — подходит он и правда ко всему. Елена, например, замиксовала его со светлым денимом, эффектными мюли и сумкой-багетом цвета шоколада.
Обратите внимание на джинсы: ультранизкая посадка снова в тренде. Если любимая пара теперь вам велика — продолжайте носить ее, нарочито небрежно приспустив на бедра.
Мы собрали несколько классных вариантов в актуальных оттенках сезона. В нашей палитре — трендовый хвойный как у Елены Перминовой, пудровый розовый, тауповый и оттенки кофе. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
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Фото: Архивы пресс-служб
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Фото и видео: Globallook / Dpa / Telegram @lenaperminova_official / архивы пресс-служб