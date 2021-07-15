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Елена Перминова показала комплект, который идеально подчеркнет формы

Миссия — подчеркнуть нужное, и мы знаем, как с сделать ее выполнимой. Елена Перминова показала комплект, в котором фигура будет выглядеть безупречно. Для аномальной жары вязаная двойка цвета пудры, возможно, и не подойдет, зато на межсезонье — идеально. Разбираем образ модели в деталях и добавляем новые пункты в wish-лист.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Перминова

Фото: Instagram @lenaperminova

Оттенки розовой пудры продолжают конкурировать даже с самыми яркими цветами сезона, и сдавать позиции уж точно не собираются. Комплект из экстремально короткого топа с длинными рукавами и юбки-карандаша сделают свое дело и абсолютно точно расставят акценты на фигуре. Образ Елены Дополняет клатч затейливой формы из дебютной осенне-зимней коллекции прет-а-порте Кима Джонса для Fendi. Сумка и правда необычная: аксессуар стал точкой соприкосновения ДНК модного Дома и нового взгляда на итальянскую элегантность.

Ранее мы обсуждали самые актуальные сумки летнего сезона, и даже составили собственный топ-10 моделей до 5000 рублей, которые не проигрывают люксу. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @lenaperminova

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