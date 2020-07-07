Елена Исинбаева примерила нежное платье в духе 50-х и собрала комплименты

Элегантный look Исинбаевой не оставил равнодушными фолловеров. «Стильная и безупречная», «Нравится ваше платье», «Шикарное платье, Елена», «Елена, почему вы такая красивая?» — пишут в комментариях. Ранее Елена уже решалась на кардинальные перемены, экспериментируя с имиджем. Чемпионка по прыжкам с шестом удивила Сеть, перекрасив волосы в неожиданный цвет. Какой — читайте в предыдущем материале Passion.ru.

Фото: Instagram Елены Исинбаевой

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