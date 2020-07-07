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Елена Исинбаева примерила нежное платье в духе 50-х и собрала комплименты

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Елена Исинбаева восхитила поклонником нежным образом в духе 60-х

Фото: Instagram @isinbaevayelena

Елена Исинбаева отлично смотрится не только в облегающих шортах и коротких спортивных топах. В своем Instagram 38-летняя спортсменка в очередной раз доказывает, что образы с элегантными платьями и шпильками идут ей не меньше, и свидетельство тому — восторженные комплименты от поклонников.

Исинбаева показала аутфит, который выбрала для работы в удаленном режиме. На ней — эффектное платье-миди из летящей полупрозрачной ткани. Детали цитируют моду 1950-х годов, среди них — талия, подчеркнутая поясом, невесомые рукава-крылышки и акцентный принт в крупный изумрудный «горошек» на белом фоне. В рифму с нарядом — лаконичные кожаные босоножки кипенно-белого цвета на шпильках головокружительной высоты. Дополнили образ в ретростиле классические серьги-пуссеты из жемчуга, макияж с «кошачьими» стрелками и помадой, подчеркивающей естественный пигмент губ.

Элегантный look Исинбаевой не оставил равнодушными фолловеров. «Стильная и безупречная», «Нравится ваше платье», «Шикарное платье, Елена», «Елена, почему вы такая красивая?» — пишут в комментариях. Ранее Елена уже решалась на кардинальные перемены, экспериментируя с имиджем. Чемпионка по прыжкам с шестом удивила Сеть, перекрасив волосы в неожиданный цвет. Какой — читайте в предыдущем материале Passion.ru.

Фото: Instagram Елены Исинбаевой

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