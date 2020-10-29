Экс-жена Меладзе блеснула в облегающем джемпере цвета карамели и произвела фурор
Фото: Instagram @irinameladze
Заметно помолодевшая Меладзе позирует в стильном повседневном аутфите, выстроенном вокруг облегающего джемпера насыщенного карамельного цвета. Базовая деталь в актуальном оттенке сезона зарифмована с эффектными брюками свободного силуэта с контрастным флористическим принтом на темном фоне. Скрепили модный союз лаконичные ботильоны из мягкой кожи на устойчивых каблуках, а завершили — серьги, щедро инкрустированные бриллиантами.
Поклонники щедро одаривали Ирину Меладзе комплиментами. «Ирина, прекрасно выглядите!», «Вы прелесть!», «Красивая! Весь образ шикарен», «Вы все молодеете и молодеете», «Сама утонченность», «Как вы красивы!» — пишут в комментариях.
Напоминаем, что Валерий и Ирина Меладзе состояли в браке более 20 лет. Не так давно экс-супруга известного исполнителя прокомментировала неудавшуюся семейную жизнь и дала советы женщинам, находящимся в токсичных отношениях. Подробнее читайте на Passion.ru.
_Фото: Instagram @irinameladze__
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