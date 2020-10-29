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Экс-жена Меладзе блеснула в облегающем джемпере цвета карамели и произвела фурор

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Ирина Меладзе в джемпере цвета карамели и брюках с цветочным принтом

Фото: Instagram @irinameladze

Ирина Меладзе блеснула в эффектном осеннем образе и произвела фурор в Сети, собрав десятки комплиментов. Экс-супруга Валерия Меладзе показала, как разбавить консервативный черный цвет, чтобы не выглядеть скучно.

Заметно помолодевшая Меладзе позирует в стильном повседневном аутфите, выстроенном вокруг облегающего джемпера насыщенного карамельного цвета. Базовая деталь в актуальном оттенке сезона зарифмована с эффектными брюками свободного силуэта с контрастным флористическим принтом на темном фоне. Скрепили модный союз лаконичные ботильоны из мягкой кожи на устойчивых каблуках, а завершили — серьги, щедро инкрустированные бриллиантами.

Поклонники щедро одаривали Ирину Меладзе комплиментами. «Ирина, прекрасно выглядите!», «Вы прелесть!», «Красивая! Весь образ шикарен», «Вы все молодеете и молодеете», «Сама утонченность», «Как вы красивы!» — пишут в комментариях.

Напоминаем, что Валерий и Ирина Меладзе состояли в браке более 20 лет. Не так давно экс-супруга известного исполнителя прокомментировала неудавшуюся семейную жизнь и дала советы женщинам, находящимся в токсичных отношениях. Подробнее читайте на Passion.ru.

_Фото: Instagram @irinameladze__

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