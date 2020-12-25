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Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова похвасталась точеной фигурой в пудровом костюме

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Юлия Волкова похвасталась бесконечными ногами в пудровом костюме

Фото: Instagram @official_juliavolkova

Юлия Волкова блеснула в эфире и для съемок выбрала элегантный образ на основе нежного пудрового оттенка. 35-летняя экс-участница скандального дуэта «Тату» похвасталась точеной фигурой и собрала не один десяток комплиментов.

Волкова позирует в классической брючной двойке с брюками-клеш и необычном жакете затейливого кроя. Рукава по типу кимоно дополнены дерзкими разрезами на плечах, на талии — акцентирующий внимание на изгибах пояс. Длина жакета до середины бедра и безупречно сидящие по фигуре брюки визуально создали эффект бесконечно длинных ног. А поддержали его босоножки с открытыми мысами и шпильками головокружительной высоты. «Юля, ты очень красивая!», «Шикарная сногсшибательная красотка», «Такая великолепная, позитивная, сильная женщина», — восхищались поклонники.

В своем Instagram певица редко делится подробностями личной жизни, но с гордостью показывает своих детей. Ранее мы рассказывали о невероятном сходстве Юлии Волковой и ее 15-летней дочери Виктории, которое она продемонстрировала теплым семейным снимком. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @official_juliavolkova

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