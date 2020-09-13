Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова показала повзрослевшую красавицу-дочь
Фото: Instagram/ @official_juliavolkova
У 35-летней экс-солистки группы «Тату» есть 15-летняя дочь Виктория от первого брака с Павлом Сидоровым и 13-летний сын Самир, появившейся на свет во втором браке певицы с Парвизом Ясиновым. Супруги развелись, когда младшему ребенку Юлии исполнилось три года и с тех пор звездная мама самостоятельно занимается воспитанием своих наследников. Она с особым трепетом отзывается о своих детях, и они отвечают ей тем же. Звездное семейство не стесняется демонстрировать чувства на публике, Юлия часто называет свою дочь лучшей подругой и благодарит небеса за то, что подарили ей такую девочку.
Поклонники с интересом наблюдают за звездным семейством и отмечают, как быстро повзрослели дети артистки. Певица редко делится подробностями личной жизни и не так часто балует подписчиков семейными кадрами, поэтому появление в ее соцсетях подобных снимков вызывает ажиотаж и бурные обсуждения. А недавнее видео Юлии Волковой в ее Инстаграме, на котором она позирует со своей 15-летней дочерью, и вовсе вызвало настоящий восторг фолловеров. Видно, что девочка выросла настоящей красавицей, и скоро явно составит конкуренцию знаменитой маме.
Фото: Instagram/ @official_juliavolkova
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