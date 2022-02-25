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Экономная миссис Ротшильд: жена миллионера носит одну экошубу и в пир, и в мир
Не так давно мир узнал отличную новость: Ники Хилтон и Джеймс Ротшильд ждут третьего ребенка. Сейчас наследница всецело поглощена буднями мамы и практически не расстается с дочерьми. Но и про выходы в свет тоже не забывает. Так, например, миссис Хилтон-Ротшильд была замечена возле одного из популярных ресторанов Лос-Анджелеса, еще и при полном параде. Светская львица подает отличный пример и показывает, как «выжимать» максимум из своего гардероба.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Eastnews
Присмотритесь к хронике образов Ники Хилтон: звезда — настоящая поклонница искусственных шуб тедди. Их она обожает настолько, что носит и в пир, и в мир. В доказательство — пара свежих образов. Первый — с джинсами и джемпером, второй — с маленьким черным платьем и лодочками на каблуке. Кажется, вложение 1890 фунтов (около 213 000 рублей) в экошубу Max Mara вполне оправдало себя. Как и все предыдущие покупки карамельных плюшевых пальто, которые миссис Ротшильд практически не снимает.
Ранее мы обсуждали, как собрать идеальный гардероб на весну и не разориться. Вопрос сложный, и за ответами мы обратились к имидж-стилисту. Эффективные практические советы ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook