Экономная миссис Ротшильд: жена миллионера носит одну экошубу и в пир, и в мир

Присмотритесь к хронике образов Ники Хилтон: звезда — настоящая поклонница искусственных шуб тедди. Их она обожает настолько, что носит и в пир, и в мир. В доказательство — пара свежих образов. Первый — с джинсами и джемпером, второй — с маленьким черным платьем и лодочками на каблуке. Кажется, вложение 1890 фунтов (около 213 000 рублей) в экошубу Max Mara вполне оправдало себя. Как и все предыдущие покупки карамельных плюшевых пальто, которые миссис Ротшильд практически не снимает.

Ранее мы обсуждали, как собрать идеальный гардероб на весну и не разориться. Вопрос сложный, и за ответами мы обратились к имидж-стилисту. Эффективные практические советы ищите в материале Passion.ru.