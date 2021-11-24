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Экономная королева Летиция донашивает пальто 9-летней давности

Король Карл Густав пригласил чету испанских монархов в Швецию. Король Филипп VI и королева Летиция отправились в аэропорт, где их тут же настигли прицелы фотокамер. Ее Величество показала, как оставаться яркой даже во время перелетов — для этого достаточно разбавить монохромный черный образ акцентными деталями. Запоминайте прием и обязательно используйте в своей модной практике!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Летиция и король Филипп VI

Фото: Globallook

Летицию вряд ли беспокоит извечная дилемма «нечего надеть»: по всей видимости, вещи во дворцовой гардеробной собраны в готовые комплекты, которые она применяет из года в год. Монаршая особа носит одежду годами, и вам советует. Так, например, ультраяркое алое пальто Boss с акцентом на талии отпраздновало, как минимум, 9 лет в арсенале королевы. Его мы видели в 2012 году, во время визита в центр по борьбе с онкологическими заболеваниями, и еще много раз после.

Ее Величество дополнила насыщенным пальто образ с лаконичными сапогами и классическими черными кюлотами. Последние в Сети восприняли неоднозначно: пользователи отметили, что они испортили образ и визуально укоротили ноги.

Королева Летиция

Королева Летиция

Фото: Globallook

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Фото: Globallook

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