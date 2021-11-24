Экономная королева Летиция донашивает пальто 9-летней давности

Летицию вряд ли беспокоит извечная дилемма «нечего надеть»: по всей видимости, вещи во дворцовой гардеробной собраны в готовые комплекты, которые она применяет из года в год. Монаршая особа носит одежду годами, и вам советует. Так, например, ультраяркое алое пальто Boss с акцентом на талии отпраздновало, как минимум, 9 лет в арсенале королевы. Его мы видели в 2012 году, во время визита в центр по борьбе с онкологическими заболеваниями, и еще много раз после.

Ее Величество дополнила насыщенным пальто образ с лаконичными сапогами и классическими черными кюлотами. Последние в Сети восприняли неоднозначно: пользователи отметили, что они испортили образ и визуально укоротили ноги.