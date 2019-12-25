Экономная герцогиня: в 2019 году Маркл вложила в свой гардероб на 155 миллионов рублей меньше, чем в прошлом

Место самого дорого заняло роскошное платье Christian Dior, которое Маркл надела в рамках тура по Марокко. Его стоимость в £90, 000 (около 7 миллионов рублей) до сих пор удивляет общественность. Правда, после этого герцогиня решила затянуть поясок и даже стала носить некоторые вещи по несколько раз. Гардероб Меган для следующего тура по Южной Африке уже был оценен в £4, 068 (около 317 000 рублей). В подсчете приняли участие только те наряды, в которых Маркл появлялась на публике, поэтому говорить о точности названных сумм не приходится. К тому же, неизвестно, платят ли королевские особы полную стоимость одежды в бутиках или получают подарки и скидки от модных Домов.