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Экономная герцогиня: в 2019 году Маркл вложила в свой гардероб на 155 миллионов рублей меньше, чем в прошлом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Globallook

Весь 2019 год Меган Макрл преследовали публичные скандалы за чрезмерную расточительность: то эксклюзивные дизайнерские платья, то перелеты частными джетами. На их фоне 38-летняя герцогиня урезала свой годовой бюджет, и ей это практически удалось.

За год Маркл потратила на обновление гардероба £211, 693 (около 17 миллионов рублей), как сообщает Daily Mail. И это успех в сравнении с 2018 годом, когда на модные наряды и украшения королевской особы ушло £406, 600 (около 32, 5 миллионов рублей).

Место самого дорого заняло роскошное платье Christian Dior, которое Маркл надела в рамках тура по Марокко. Его стоимость в £90, 000 (около 7 миллионов рублей) до сих пор удивляет общественность. Правда, после этого герцогиня решила затянуть поясок и даже стала носить некоторые вещи по несколько раз. Гардероб Меган для следующего тура по Южной Африке уже был оценен в £4, 068 (около 317 000 рублей). В подсчете приняли участие только те наряды, в которых Маркл появлялась на публике, поэтому говорить о точности названных сумм не приходится. К тому же, неизвестно, платят ли королевские особы полную стоимость одежды в бутиках или получают подарки и скидки от модных Домов.

Фото: Globallook

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