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Дизайнерская шляпка и пальто 4-летней давности: Меган Маркл дала второй шанс старым вещам

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Dpa

Меган Маркл и принц Гарри посетили маковое поле памяти жертв времен Первой мировой войны. Для церемонии 38-летняя герцогиня Кембриджская выбрала консервативный образ, отдав предпочтение вещам из коллекций прошлых лет.

Маркл появилась в классическом синем пальто из фактурной ткани. Свободный силуэт компенсирован акцентом на талии в виде кожаного черного пояса.

На воротнике – брошь в форме красного мака – символа памяти. Пальто марки Sentaler уже не ново: герцогиня приобрела вещь из коллекции 2015 года, как сообщает Daily Mail. Образ Меган Маркл дополнен высокими сапогами, стоимостью £620 (около 50 700 рублей) и кожаными перчатками. Гармоничным завершением стал головной убор королевской особы – элегантная бархатная шляпка с вуалью от знаменитого модельера-шляпника Филипа Трейси.

О других образах Меган Маркл , выходах в бюджетной одежде и случаях нарушения королевского дресс-кода читайте на Passion.ru!

Фото: Dpa, Globallook

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