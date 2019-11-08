Дизайнерская шляпка и пальто 4-летней давности: Меган Маркл дала второй шанс старым вещам

На воротнике – брошь в форме красного мака – символа памяти. Пальто марки Sentaler уже не ново: герцогиня приобрела вещь из коллекции 2015 года, как сообщает Daily Mail. Образ Меган Маркл дополнен высокими сапогами, стоимостью £620 (около 50 700 рублей) и кожаными перчатками. Гармоничным завершением стал головной убор королевской особы – элегантная бархатная шляпка с вуалью от знаменитого модельера-шляпника Филипа Трейси.