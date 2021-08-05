passion.ru

Эконом-вариант: королева Летиция вышла в свет с сумкой за 1 700 рублей

Если и наслаждаться последним месяцем лета, так по полной! Этой установки придерживается и монаршая чета Испании. Король Филипп VI, королева Летиция и их дочери София и Леонор отправились на Майорку, куда ездят отдыхать каждый август. О королевских обязанностях тоже не забывают: например, недавно семья посетила национальный парк, где Ее Величество снова приковала к себе все взгляды.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Королева Летиция с дочерью

Фото: Globallook

Летиция показала безупречный аутфит, который подойдет не только для отдыха на побережье, но и для марафона по городским джунглям. Первая леди выбрала миди-платье на запах от одного из любимых испанских брендов Adolfo Dominguez. И, надо сказать, насыщенный васильковый ей определенно к лицу!

Дополнили образ удобные эспадрильи Saballer на плоской подошве, а все необходимое вместила текстильная сумка-шоппер Bolsas FQ. Королева Летиция не смотрит на ценники: в ее гардеробе мирно уживается и одежда от именитых домов моды, и масс-маркет. Стоимость аксессуара, например, рекордно низкая — всего 20 евро (около 1 700 рублей).

Образ королевы Летиции в деталях

Образ королевы Летиции в деталях

Фото: Globallook

Многие из образов Летиции можете повторить и вы, потратив на это минимальный бюджет. О модных приемах испанской королевы читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!