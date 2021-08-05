Эконом-вариант: королева Летиция вышла в свет с сумкой за 1 700 рублей

Летиция показала безупречный аутфит, который подойдет не только для отдыха на побережье, но и для марафона по городским джунглям. Первая леди выбрала миди-платье на запах от одного из любимых испанских брендов Adolfo Dominguez. И, надо сказать, насыщенный васильковый ей определенно к лицу!

Дополнили образ удобные эспадрильи Saballer на плоской подошве, а все необходимое вместила текстильная сумка-шоппер Bolsas FQ. Королева Летиция не смотрит на ценники: в ее гардеробе мирно уживается и одежда от именитых домов моды, и масс-маркет. Стоимость аксессуара, например, рекордно низкая — всего 20 евро (около 1 700 рублей).