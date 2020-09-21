Екатерина Варнава показала, как выглядеть соблазнительно в скромном платье

Актриса примерила платье-рубашку А-силуэта из фактурной ткани с узнаваемым принтом-монограммой от Gucci. Многоярусную юбка макси-длины Екатерина кокетливо подняла до самой «опасной» высоты, открыв стройные ноги и компенсировав скромность фасона. Внимание на талии акцентирует поясная сумка кофейного оттенка, а завершают романтичный образ лаконичные белые кеды от Golden Goose. Поклонники не скупились на теплые слова. «Дива!», «Катя, у вас лучшие ноги!», «Очень красивая и стильная», «Ах эти ноги!», «Красота!» — пишут в комментариях.