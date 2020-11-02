Екатерина Стриженова похвасталась осиной талией в дерзком смокинге

Стриженова позирует в костюме-тройке, который на стройной фигуре звезды телевизионных эфиров смотрится дерзко и соблазнительно. Облегающая юбка-карандаш рифмуется с жилетом и жакетом приталенного силуэта. Обыграть комплект помогла кипенно-белая блуза с бантом-гигантом и воротником-гофре, отдаленно напоминающим раф (плотно прилегающий к шее кружевной воротник, характерный для моды XVI – XVII веков). Кокетливым акцентом элегантного аутфита стала губная помада сочного алого оттенка, которая разбавила игру контрастов. Финальный штрих — гладко уложенные волосы с асимметричным пробором.

Не так давно еще один образ звезды программы «Доброе утро» произвел фурор в Сети. Екатерина показала, как эффектно на ней сидит юбка-карандаш и «театральная» блуза цвета граната. Подробнее читайте на Passion.ru.