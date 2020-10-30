Екатерина Стриженова в облегающей юбке и блузе цвета граната произвела фурор в Сети

Стриженова показала бэкстейдж-видео с утренних съемок. Классика в аутфите звезды экранов не лишена яркости и соблазнительности. На ней — эффектная объемная блузка с «драматичными» рукавами, забравшая на себя главные роли образа. Насыщенному оттенку граната вторят дерзкие лакированные лодочки на высоких шпильках. Скрепила союз облегающая юбка-карандаш, дополненная поясом полуночно-синего оттенка. Финальные штрихи — гладко уложенные и собранные в хвост волосы и мейкап с акцентной красной помадой.