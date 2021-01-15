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Екатерина Стриженова кокетливо станцевала в эффектном сарафане

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Екатерина Стриженова

Фото: Instagram @strizhenovae

Екатерина Стриженова часто появляется в эфире в ультраярких образах, экспериментируя с неоновыми жакетами, блузами цвета жгучего перца и пестрыми принтами. Звезда телеэкранов не перестает восхищать поклонников элегантным и ярким стилем.

На этот раз 52-летняя телеведущая сыграла на контрасте черного и белого, а место облегающих нарядов занял свободный силуэт. Стриженова кокетливо станцевала в максимально расслабленном образе. В главной роли — сарафан с вырезом каре на широких бретелях, надетый поверх светлого топа. Телеведущая забавляется на камеру, демонстрируя look со всех ракурсов. Дополняют его массивные кеды, которые вторят цветовой гамме образа.

Екатерина Стриженова / Instagram @strizhenovae

Поклонники Екатерины Стриженовой часто подчеркивают, что звезда заметно постройнела — и это трудно спрятать даже за свободным платьем. Ведущая прекрасно выглядит и в облегающих платьях, и в юбках-карандашах, и в классических брюках по фигуре. Подробнее о других стильных образах читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @strizhenovae

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