Екатерина Стриженова кокетливо станцевала в эффектном сарафане
Фото: Instagram @strizhenovae
На этот раз 52-летняя телеведущая сыграла на контрасте черного и белого, а место облегающих нарядов занял свободный силуэт. Стриженова кокетливо станцевала в максимально расслабленном образе. В главной роли — сарафан с вырезом каре на широких бретелях, надетый поверх светлого топа. Телеведущая забавляется на камеру, демонстрируя look со всех ракурсов. Дополняют его массивные кеды, которые вторят цветовой гамме образа.
Поклонники Екатерины Стриженовой часто подчеркивают, что звезда заметно постройнела — и это трудно спрятать даже за свободным платьем. Ведущая прекрасно выглядит и в облегающих платьях, и в юбках-карандашах, и в классических брюках по фигуре. Подробнее о других стильных образах читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @strizhenovae
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