Екатерина Стриженова кокетливо станцевала в эффектном сарафане

Поклонники Екатерины Стриженовой часто подчеркивают, что звезда заметно постройнела — и это трудно спрятать даже за свободным платьем. Ведущая прекрасно выглядит и в облегающих платьях, и в юбках-карандашах, и в классических брюках по фигуре. Подробнее о других стильных образах читайте на Passion.ru.