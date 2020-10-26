«30 лет и 3 года»: Екатерина Стриженова трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

«Поздравляем! Счастья вашей семье!», — прокомментировала публикацию Елена Малышева. «Серьезные цифры. Берегите друг друга!», — отметила Юлия Меньшова. «Молодцы. Наши поздравления, как дальше жить не тужить, добра наживать и внуков, и правнуков растить», — присоединилась к поздравлениям Вика Цыганова. «Будьте здоровы и счастливы!», — поздравил Николай Носков.

«Поздравляю! Счастья вам еще на 30 лет и 3 года!», «Мне очень нравится ваша пара!», «Семейного долголетия вам, дожить до золотой свадьбы», «Покажите, где старик и его старуха? Счастья вам», — поздравили Стриженовых поклонники.

Екатерина и Александр встретились в 1984 году, когда еще были школьниками, — на съемках фильма «Лидер». Чувства вспыхнули сразу и юные влюбленные больше не расставались. Свадьбу Стриженовы сыграли в октябре 1987 года, когда оба стали совершеннолетними.

У супругов есть две дочери: 32-летняя Анастасия и 20-летняя Александра, а также 2-летний внук Петя.