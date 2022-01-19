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Ей точно 52? Дженнифер Лопес показала завидный пресс в кожаном бра

Замечено: одежды в образах Дженнифер Лопес становится все меньше. То ли жаркий роман с Беном Аффлеком так влияет на поп-диву, то ли тренировки, которые все больше мотивируют показывать пресс. И лишь в одно трудно поверить — артистке 52 года! На этот раз звезда появилась в ультрадерзком образе, который практически не оставил места для фантазии.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дженнифер Лопес

Фото: Instagram @jlo

Джей Ло вооружилась бессменным трендом — кожей. В ход пошла укороченная косуха брутального силуэта с монструозными лацканами, а в паре с ней — крошечный бра-топ с пикантным вырезом-каплей. Дополнила аутфит молочно-белая юбка с задрапированным поясом, отчего линия талии визуально стала еще стройнее. Невозможно не обратить внимания не только на подтянутый пресс, но и на аксессуары: на теле Лопес сосредоточилась целая коллекция знаковых (и заоблачно дорогих) украшений Bvlgari во главе с культовыми змеями Serpenti.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Фото: Instagram @jlo

Звезды и инфлюенсеры нашли платья, которые заставят сердца мужчин биться чаще. Если вы ищете наряд, который произведет громкий вау-эффект, обратите внимание на образы Хайди Клум, Дженнифер Лопес, Дуа Липы и других знаменитостей. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @jlo

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