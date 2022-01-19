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Ей точно 52? Дженнифер Лопес показала завидный пресс в кожаном бра

Замечено: одежды в образах Дженнифер Лопес становится все меньше. То ли жаркий роман с Беном Аффлеком так влияет на поп-диву, то ли тренировки, которые все больше мотивируют показывать пресс. И лишь в одно трудно поверить — артистке 52 года! На этот раз звезда появилась в ультрадерзком образе, который практически не оставил места для фантазии.