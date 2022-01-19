Ей точно 52? Дженнифер Лопес показала завидный пресс в кожаном бра
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @jlo
Джей Ло вооружилась бессменным трендом — кожей. В ход пошла укороченная косуха брутального силуэта с монструозными лацканами, а в паре с ней — крошечный бра-топ с пикантным вырезом-каплей. Дополнила аутфит молочно-белая юбка с задрапированным поясом, отчего линия талии визуально стала еще стройнее. Невозможно не обратить внимания не только на подтянутый пресс, но и на аксессуары: на теле Лопес сосредоточилась целая коллекция знаковых (и заоблачно дорогих) украшений Bvlgari во главе с культовыми змеями Serpenti.
Фото: Instagram @jlo
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Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @jlo