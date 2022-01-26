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Ей правда 53? Светлана Бондарчук появилась на премьере в сапфировой мини-юбке

В кинотеатре «Художественный» 25 января собрались в буквальном смысле все, и поводов для этого было сразу два. Во-первых, состоялся закрытый показ фильма «Один на один», а во-вторых, в Москву приехал актер Джеймс Нортон, исполнивший в нем главную роль (еще и возлюбленную Имоджен Путс прихватил за компанию). На мероприятии сияла и Светлана Бондарчук, которая в последнее время вернулась к активной светской жизни и не пропускает кинопремьеры.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Бондарчук

Фото: Макс Светский/Passion.ru

Бизнесвумен приехала не одна, а с супругом Сергеем Харченко. И образ подобрала простой, но максимально эффектный. Главное — идеальная база и точное знание сильных сторон. Светлана замиксовала черную водолазку с мини-юбкой цвета сапфира, расшитую камнями. Раскрыла тему бесконечно длинных и стройных ног не только длина, но и брутальная обувь — высокие челси на массивной подошве. В завершение — жакет из тонкой фактурной кожи.

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко

Фото: Макс Светский/Passion.ru

Среди тех, кто пришел увидеть киноленту в числе первых, были Агата Муцениеце (которая пришла одна на фоне слухов о воссоединении с Павлом Прилучным), Варвара Шмыкова, Ида Галич и многие другие. За событиями на локации наблюдал и Passion.ru. Подробности — по ссылке.

Фото: Макс Светский / Instagram @a030aa

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