Ей правда 53? Светлана Бондарчук появилась на премьере в сапфировой мини-юбке
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Бизнесвумен приехала не одна, а с супругом Сергеем Харченко. И образ подобрала простой, но максимально эффектный. Главное — идеальная база и точное знание сильных сторон. Светлана замиксовала черную водолазку с мини-юбкой цвета сапфира, расшитую камнями. Раскрыла тему бесконечно длинных и стройных ног не только длина, но и брутальная обувь — высокие челси на массивной подошве. В завершение — жакет из тонкой фактурной кожи.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Среди тех, кто пришел увидеть киноленту в числе первых, были Агата Муцениеце (которая пришла одна на фоне слухов о воссоединении с Павлом Прилучным), Варвара Шмыкова, Ида Галич и многие другие. За событиями на локации наблюдал и Passion.ru. Подробности — по ссылке.
Фото: Макс Светский / Instagram @a030aa