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Ей правда 53? Светлана Бондарчук появилась на премьере в сапфировой мини-юбке

В кинотеатре «Художественный» 25 января собрались в буквальном смысле все, и поводов для этого было сразу два. Во-первых, состоялся закрытый показ фильма «Один на один», а во-вторых, в Москву приехал актер Джеймс Нортон, исполнивший в нем главную роль (еще и возлюбленную Имоджен Путс прихватил за компанию). На мероприятии сияла и Светлана Бондарчук, которая в последнее время вернулась к активной светской жизни и не пропускает кинопремьеры.