Бондарчук в дерзком мини, Муцениеце в элегантном кимоно и другие звезды на премьере фильма

Бондарчук в дерзком мини, Муцениеце в элегантном кимоно и другие звезды на премьере фильмаКрасавец Джеймс Нортон лично представил свой новый фильм «Один на один»
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Фото: Макс Светский/passion.ru
У кинотеатра «Художественный» преданные поклонницы голливудской звезды начали собираться задолго до приезда знаменитого британского актера. Джеймс Нортон появился на красной дорожке под руку с возлюбленной, актрисой Имоджен Путс. Было заметно, что Нортон находится в отличном настроении. Актер с удовольствием позировал фотографам и общался с журналистами. Также на закрытом кинопрокате были замечены Агата Муцениеце, Светлана Бондарчук, Ида Галич, Алексей Жидковский и многие другие знаменитости.
Агата Муценице выбрала для светского выхода образ total black. Изящное черное платье-кимоно выгодно подчеркивало стройную фигуру актрисы, а массивные ботинки сделали образ более дерзким и брутальным. Элегантный нюдовый макияж и собранные в хвост волосы лишь добавили шарма Агате.
Фото: Макс Светский/passion.ru
Выгодно отличилась на фоне сдержанной цветовой гаммы актриса Варвара Шмыкова. Знаменитость в качестве вечернего наряда предпочла невероятно эффектный малахитовый комбинезон, который очень удачно гармонировал с цветом ее волос. На мероприятие ее сопровождал молодой человек Даниил Радлов. Пара выглядела невероятно счастливой и охотно позировала фотографам.
Фото: Макс Светский/passion.ru
Ида Галич пришла на закрытый кинопоказ в образе в глэм-рок. Популярный блогер выбрала черную мини-юбку в сочетании с водолазкой такого же цвета — дерзко и со вкусом.
Фото: Макс Светский/passion.ru
Светлана Бондарчук тоже отметилась на закрытой премьере. На этот раз компанию светской львице составил муж Сергей Харченко. Светлана выбрала для выхода в свет стильную мини-юбку василькового цвета, черный кожаный пиджак, ботинки челси и лаконичные украшения.
Фото: Макс Светский/passion.ru
Джеймс Нортон взял слово перед показом картины, поприветствовал гостей, а также отметил красоту ночной Москвы, которую он посетил впервые. «Надеюсь, что после просмотра нашего фильма вы позвоните своим близким и скажете, как сильно любите их», — трогательно представил свою новую работу актер.
Фото: Макс Светский/passion.ru
Лента «Один на один» рассказывает о непростой судьбе 34-летнего мойщика окон и отца-одиночки. В один прекрасный день главный герой узнает о своей неизлечимой болезни. Теперь ему придется приложить усилия и сделать все возможное, чтобы обеспечить своему маленькому сыну счастливое будущее, пусть даже и без него. Он пытается найти новую подходящую семью для мальчика и сделать свой уход как можно менее болезненным и трагичным.
С 27 января фильм «Один на один» можно будет увидеть во всех кинотеатрах России.
Фото: Макс Светский/passion.ru