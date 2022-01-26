Бондарчук в дерзком мини, Муцениеце в элегантном кимоно и другие звезды на премьере фильма

У кинотеатра «Художественный» преданные поклонницы голливудской звезды начали собираться задолго до приезда знаменитого британского актера. Джеймс Нортон появился на красной дорожке под руку с возлюбленной, актрисой Имоджен Путс. Было заметно, что Нортон находится в отличном настроении. Актер с удовольствием позировал фотографам и общался с журналистами. Также на закрытом кинопрокате были замечены Агата Муцениеце, Светлана Бондарчук, Ида Галич, Алексей Жидковский и многие другие знаменитости.

Агата Муценице выбрала для светского выхода образ total black. Изящное черное платье-кимоно выгодно подчеркивало стройную фигуру актрисы, а массивные ботинки сделали образ более дерзким и брутальным. Элегантный нюдовый макияж и собранные в хвост волосы лишь добавили шарма Агате.