Успеть за 60 секунд: Клум показала, как выбирает идеальный наряд

В подборке – все главные тренды сезона, которые максимально соответствуют неординарному стилю Хайди. Здесь оказались: серебристый металлик, глубокие декольте, экстремальные мини, мерцающие пайетки, нескромные разрезы и даже неоновые перья. Наряды демонстрируют стройные ноги и безупречную фигуру супермодели, и в каждом из них звезда выглядит стильно и гармонично.
Женская половина фолловеров Клум отметила, что минутный ролик в Instagram не передает, насколько утомительна эта работа. «Выглядит забавно, но это так утомительно на самом деле», «Даже я устала, смотря видео», «Вы выглядите потрясающе в каждом наряде!» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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