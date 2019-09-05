Успеть за 60 секунд: Клум показала, как выбирает идеальный наряд

В подборке – все главные тренды сезона, которые максимально соответствуют неординарному стилю Хайди. Здесь оказались: серебристый металлик, глубокие декольте, экстремальные мини, мерцающие пайетки, нескромные разрезы и даже неоновые перья. Наряды демонстрируют стройные ноги и безупречную фигуру супермодели, и в каждом из них звезда выглядит стильно и гармонично.