Домашний педикюр: советы, которые помогут получить результат не хуже, чем в салоне

Домашний педикюр: советы, которые помогут получить результат не хуже, чем в салонеСоветуют эксперты
Наши ноги очень уязвимы и чувствительны к внешним факторам, поэтому за ними нужен тщательный уход. Если вы по каким-либо причинам не можете прийти на педикюр в салон к опытному мастеру, а вам он очень нужен, то читайте советы, которые помогут получить результат не хуже салонного в домашних условиях.
Как выполнить педикюр в домашних условиях
Наталья Иванова
Мастер ногтевого сервиса и управляющая салоном красоты Beauty Club
Вам потребуются:
- ванночка для ног;
- полотенце;
- апельсиновая палочка;
- щипчики для ногтей с большим режущим полотном (примерно 10 мм);
- пилочка для ногтей — для натуральных ногтей должна быть среднего или мягкого шлифования, от 180 грит или выше, также можно использовать стеклянную пилочку;
- средство для удаления кутикулы — любое, которое продается в магазине косметики, подойдет для домашнего ухода;
- щетка для пяток с разной абразивностью, обязательно двухсторонняя: с одной стороны более грубая, с другой стороны мягкая;
- крем и масло для кутикулы.
Как правильно обрабатывать ступни: этапы домашней процедуры
- Распространенная ошибка — тереть пятки под душем, когда кожа становится более мягкой. Это повреждает верхний слой кожи и не способствует хорошему виду ступней. Пилку следует использовать перед распариванием ног, на сухой коже. Интересно, что эту ошибку часто совершают и в салонах красоты неквалифицированные сотрудники.
Фото: freepik.com
После опускаем ноги в ванночку с водой на 10–15 минут, температура воды должна быть комфортной. В воду предварительно можно добавить гель для душа, морскую соль, эфирные масла или настой трав. Ванночка для ног обеспечит приятную домашнюю спа-процедуру по уходу за ногами. ⠀
Для того чтобы хорошо обработать ногти и близлежащие зоны, понадобится педикюрный набор. Придайте ногтям желаемую форму и обработайте кутикулу. Золотое правило обработки — стричь ногти после водных процедур, когда они распарены. Форма ногтя должна быть прямоугольной. Не обрезайте его одним движением — это может привести к травмированию и расслоению.
Аккуратно подпилите ноготь, держа пилку в одном направлении. Теперь приступаем к снятию кутикулы. Мы рассмотрим обрезной способ. Отодвигаем апельсиновой палочкой или металлической лопаткой кутикулу, затем щипчиками или ножничками обрезаем кожу вокруг ногтя. Старайтесь обрезать кутикулу за один раз, чтобы не появились заусенцы.
Протрите ногти обезжиривающим средством или средством для снятия лака. После всех предыдущих уходовых процедур на них могут остаться следы средств, которые помешают хорошо нанести лак. Нанесите цветное, прозрачное или защитное покрытие на ногти.
Смажьте область кутикулы маслом (жожоба, абрикосовым, касторовым, миндальным). Ногти от этого растут быстрее, становятся крепкими и красивыми. Кожу ног смажьте питательным кремом. Делайте увлажнение ног ежедневно, чтобы сохранять красоту и ухоженный внешний вид.
Стоп-лист: что нельзя делать при домашнем педикюре
Игнорировать пилинг
Кожу стоп следует отшелушить. В идеале делать это два раза в неделю. После процедуры наносите увлажняющий крем для ног.
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Делать овальную форму
Ошибку часто допускают девушки, которые хотят иметь ногти на ногах в форме овала. Это вызывает врастание ногтей, что очень болезненно и иногда даже требует медицинской помощи. Ногти на ногах следует обрезать по прямой линии, чтобы избежать этой проблемы.
Не использовать основу под лак
Верный рецепт недолговечного педикюра — отказ от верхнего покрытия. Именно оно защищает ваши ногти от воздействия лака и дольше сохраняет внешний вид декоративного покрытия.
Екатерина Гинц
Мастер-наставник федеральной сети салонов «Пальчики»
«На самом деле продлить жизнь салонного педикюра проще простого! Для этого нужно ухаживать за своими ножками ежедневно. А именно питать и увлажнять стопы профессиональными кремами. Зимой мы используем питательные, летом — увлажняющие. Также в домашних условиях можно добавить к уходу скрабы и фруктовые неагрессивные пилинги, но не чаще одного раза в две недели.
В случае активного образования кератоза можно использовать специальные пилки для стоп. Лучше, конечно, доверить уход за своими пятками профессионалу. Но если вам хочется обработать стопы в домашних условиях, используйте качественную пилку. Ни в коем случае не покупайте пемзу и пилки с металлическим напылением. Вам подойдет пилка с наклейкой абразива с карбидом кремния. Такой материал безопасен для кожи и не будет ее рвать даже при неумелом использовании. Аккуратно перед душем пройдите по стопам в одном направлении специальной пилкой. Одного захода вполне достаточно, не переусердствуйте. После душа нанесите питательный крем. Важно заметить, что обрабатывать ноги в домашних условиях можно не раньше чем через 2 недели после процедуры в салоне. Иначе вы очень рискуете нарушить целостный покров кожи стоп.
В домашних условиях кутикулу лучше не трогать. Максимум, что вы можете сделать с ней, — отодвинуть апельсиновой палочкой и питать специальным маслом.
Чтобы свести сколы лака на ногтях на ногах к минимуму, важно следить за длиной и формой свободного края. Он не должен превышать 2 мм и иметь острых углов. Чем длиннее отрастает ноготь, тем больше возрастает риск разного рода травм. Следствием большой длины ногтей на ногах могут быть такие явления, как стержневые мозоли на соседних пальцах, вросшие ногти, онихолизис, трещины на самих ногтях. Сколы лака в данном случае — самое безобидное, что может произойти».
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Фото: архив пресс-служб
3 важных лайфхака, которые сделают домашний педикюр безупречным
Ирина Павленко
Ведущий технолог-эксперт учебного центра косметологии «Аравия» по направлениям «Депиляция» и «SPA-уход»
Если есть проблемы с глубокими трещинами или вросший ноготь, самолечением лучше не заниматься, надо обратиться к специалисту. Доктор выполнит все необходимые манипуляции, и тогда уже восстановлением кожи можно заниматься дома. До домашнего педикюра я рекомендую в первую очередь применять размягчающие средства. Кроме того, можно наносить кератолитики в виде эффективных пенок или гелей, например с мочевиной. Эти средства призваны смягчать кожу без применения воды. В отличие от ванны, которая, как правило, занимает 15-20 минут с температурой воды +37-38 градусов, у кератолитиков более быстрое действие. Средство просто наносится на нетканую салфетку или ватный диск. Затем прикладывается к зонам, которые требуют особого ухода. После чего поверхность стопы закрывается пленкой, и достаточно 5-7 минут для интенсивного размягчения.
Если у вас образовался большой натоптыш (гиперкератоз), обрабатывать можно и против рисунка кожи, но затем вы должны полностью завершить процедуру обработкой пилкой именно по росту кожи. После этого нам необходимо очистить ее. И тут есть также очень важный момент! Нужно очень тщательно смывать любое размягчающее средство (щелочное, с кислотами или мочевиной).
Для заживления трещин очень хорошо подходит крем с эфирным маслом лаванды и ланолином — его лучше всего наносить точечно, на проблемную зону. Затем на всю ночь надеть хлопковые носки, чтобы усилить эффект средства».
Фото: freepik.com