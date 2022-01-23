Домашний педикюр: советы, которые помогут получить результат не хуже, чем в салоне

«На самом деле продлить жизнь салонного педикюра проще простого! Для этого нужно ухаживать за своими ножками ежедневно. А именно питать и увлажнять стопы профессиональными кремами. Зимой мы используем питательные, летом — увлажняющие. Также в домашних условиях можно добавить к уходу скрабы и фруктовые неагрессивные пилинги, но не чаще одного раза в две недели.

В случае активного образования кератоза можно использовать специальные пилки для стоп. Лучше, конечно, доверить уход за своими пятками профессионалу. Но если вам хочется обработать стопы в домашних условиях, используйте качественную пилку. Ни в коем случае не покупайте пемзу и пилки с металлическим напылением. Вам подойдет пилка с наклейкой абразива с карбидом кремния. Такой материал безопасен для кожи и не будет ее рвать даже при неумелом использовании. Аккуратно перед душем пройдите по стопам в одном направлении специальной пилкой. Одного захода вполне достаточно, не переусердствуйте. После душа нанесите питательный крем. Важно заметить, что обрабатывать ноги в домашних условиях можно не раньше чем через 2 недели после процедуры в салоне. Иначе вы очень рискуете нарушить целостный покров кожи стоп.

В домашних условиях кутикулу лучше не трогать. Максимум, что вы можете сделать с ней, — отодвинуть апельсиновой палочкой и питать специальным маслом.

Чтобы свести сколы лака на ногтях на ногах к минимуму, важно следить за длиной и формой свободного края. Он не должен превышать 2 мм и иметь острых углов. Чем длиннее отрастает ноготь, тем больше возрастает риск разного рода травм. Следствием большой длины ногтей на ногах могут быть такие явления, как стержневые мозоли на соседних пальцах, вросшие ногти, онихолизис, трещины на самих ногтях. Сколы лака в данном случае — самое безобидное, что может произойти».