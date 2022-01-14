1 мин.
Джилл Байден в дырявых туфлях устроила дефиле у Белого дома
Джилл Байден, как и полагается супруге президента США, на месте не сидит — занимается важными общественными делами, произносит громкие речи на сцене и хозяйничает в Белом дома. Быть первой леди непросто: нельзя просто так взять и выйти из собственной резиденции в трениках и домашних тапочках — всюду камеры и публика. Правда, выглядеть с иголочки получается не всегда — в круговороте запланированных встреч легко что-то упустить.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11
Фото: Globallook
Джилл выбрала базу: классическую бланковую сорочку, которая выручает в любых сочетаниях, и укороченные, зауженные книзу брюки цвета серой дымки. На плечи первая леди накинула биколорный палантин, добавила акцентные серьги в форме цветов и пару текстильных туфель Мэри Джейн. Из-за последних и случился конфуз: доктор Байден не увидела, как на мысе образовалась коварная дырка.
Фото: Globallook
Не так давно на подобном попалась и королева Бельгии Матильда. Ее величество посетила школу современного танца и проглядела, что деликатная замша на мысах ее лодочек слегка потрепалась. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews