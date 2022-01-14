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Джилл Байден в дырявых туфлях устроила дефиле у Белого дома

Джилл Байден, как и полагается супруге президента США, на месте не сидит — занимается важными общественными делами, произносит громкие речи на сцене и хозяйничает в Белом дома. Быть первой леди непросто: нельзя просто так взять и выйти из собственной резиденции в трениках и домашних тапочках — всюду камеры и публика. Правда, выглядеть с иголочки получается не всегда — в круговороте запланированных встреч легко что-то упустить.