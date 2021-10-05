Джилл Байден устроила дефиле в косухе и платье с дерзким разрезом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Для мини-путешествия между штатами супруга президента США выбрала легкое платье-рубашку длины миди и кокетливо расстегнула первые несколько пуговиц. В остальном первая леди предпочла остаться в своем репертуаре, в котором если принт, то самый яркий, а если разрез юбки, то весьма интригующий. Поверх Джилл накинула трикотажную куртку-косуху цвета Navy и завершила образ любимой обувью — эспадрильями на танкетке.
А господин президент, как всегда, счастлив — за руку с любимой женой и с широкой улыбкой.
Фото: Globallook
Не так давно к активной общественной жизни и королевским обязанностям вернулась Кейт Миддлтон. В череде редких (но метких) выходов многим запомнился образ с эффектным костюмом ультрафиолетового цвета, который обожает Джилл Байден. Его привилегированные дамы носят неспроста. Что он символизирует — читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook