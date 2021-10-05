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Джилл Байден устроила дефиле в косухе и платье с дерзким разрезом

Джо и Джилл Байден провели выходные в Уилмингтоне, а в начале рабочей недели вернулись в Вашингтон. Умению 70-летней первой леди балансировать на каблуках по газонам и трапам вертолетов остается только позавидовать. Что ж, таков жизненный уклад хозяйки Белого дома. Доктор Байден не устает демонстрировать стройные ноги и на этот раз решила ничего не скрывать от публики.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Джо и Джилл Байден

Фото: Globallook

Для мини-путешествия между штатами супруга президента США выбрала легкое платье-рубашку длины миди и кокетливо расстегнула первые несколько пуговиц. В остальном первая леди предпочла остаться в своем репертуаре, в котором если принт, то самый яркий, а если разрез юбки, то весьма интригующий. Поверх Джилл накинула трикотажную куртку-косуху цвета Navy и завершила образ любимой обувью — эспадрильями на танкетке.

А господин президент, как всегда, счастлив — за руку с любимой женой и с широкой улыбкой.

Джо и Джилл Байден

Джо и Джилл Байден

Фото: Globallook

Не так давно к активной общественной жизни и королевским обязанностям вернулась Кейт Миддлтон. В череде редких (но метких) выходов многим запомнился образ с эффектным костюмом ультрафиолетового цвета, который обожает Джилл Байден. Его привилегированные дамы носят неспроста. Что он символизирует — читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook