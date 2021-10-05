Джилл Байден устроила дефиле в косухе и платье с дерзким разрезом

Для мини-путешествия между штатами супруга президента США выбрала легкое платье-рубашку длины миди и кокетливо расстегнула первые несколько пуговиц. В остальном первая леди предпочла остаться в своем репертуаре, в котором если принт, то самый яркий, а если разрез юбки, то весьма интригующий. Поверх Джилл накинула трикотажную куртку-косуху цвета Navy и завершила образ любимой обувью — эспадрильями на танкетке.

А господин президент, как всегда, счастлив — за руку с любимой женой и с широкой улыбкой.