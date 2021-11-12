Джилл Байден пришла на встречу с ветеранами в короткой облегающей юбке
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Леди Байден выстроила аутфит вокруг полуночно-синего оттенка — одного из главных в базовом наборе сезона. Супруга президента старалась учитывать дресс-код мероприятия, но в некоторых вопросах осталась верна себе и своему стилю. Джилл обожает демонстрировать стройные ноги и охотно делает это на мероприятиях государственной важности. На этот раз выбор пал на эффектный костюм на базе жакета с баской и юбки-карандаша, которая подчеркнула фигуру с самых выгодных ракурсов.
Соединил тандем шелковый топ в бельевом стиле, а завершили его классические лодочки, вторящие гамме образа. Финальные штрихи — лаконичные украшения.
Фото: Globallook
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Фото: Globallook / Eastnews