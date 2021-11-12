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Джилл Байден пришла на встречу с ветеранами в короткой облегающей юбке

В Соединенных Штатах отметили День ветеранов, по случаю которого президент Джо Байден и его супруга Джилл приняли участие в церемонии возложение венков на Арлингтонском кладбище. Образ первой леди увлек не меньше, чем эмоциональная речь главы государства. Разбираем в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джо и Джил Байден

Фото: Globallook

Леди Байден выстроила аутфит вокруг полуночно-синего оттенка — одного из главных в базовом наборе сезона. Супруга президента старалась учитывать дресс-код мероприятия, но в некоторых вопросах осталась верна себе и своему стилю. Джилл обожает демонстрировать стройные ноги и охотно делает это на мероприятиях государственной важности. На этот раз выбор пал на эффектный костюм на базе жакета с баской и юбки-карандаша, которая подчеркнула фигуру с самых выгодных ракурсов.

Соединил тандем шелковый топ в бельевом стиле, а завершили его классические лодочки, вторящие гамме образа. Финальные штрихи — лаконичные украшения.

Джилл Байден

Джилл Байден

Фото: Globallook

Не так давно эпатировала публику королева Нидерландов Максима. Ее Величество вышла в свет в платье-решете, которое оставило мало места для фантазии. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews

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