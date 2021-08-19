Дженнифер Лопес вернула тренд на брюки-бананы: где их купить
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Фото: Eastnews
Звезда намекнула, что тренд на брюки-бананы из восьмидесятых возвращается и выдвигает требование — быть в вашем гардеробе. Для ужина с любимым Лопес зарифмовала их с облегающей черной водолазкой и добавила пару ультрадерзких босоножек с цепями от Tom Ford. Ожидаемый финал аутфита — крупные серьги-хупы, которые сопровождают практически все образы исполнительницы.
Широкие брюки с защипами на бедрах готовы взрывать все топы грядущей осенью. Эту тенденцию уже предсказывала Кендалл Дженнер, которая в числе первых примерила брюки, будто позаимствованные у бойфренда.
Фото: Eastnews
Мы подобрали пять пар, которые претендуют на место в вашем сердце в канун нового сезона. Среди них и костюмные варианты, и брутальные модели из экокожи. Оттенки — базовые: от мокрого асфальта до насыщенного орехового.
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Фото: Архивы пресс-служб
Звезды показали, какими джинсами стоит запастись в этом году. Стиль и комфорт — на максимум, а курс — на фасоны из восьмидесятых! Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / архивы пресс-служб
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