Дженнифер Лопес вернула тренд на брюки-бананы: где их купить

Звезда намекнула, что тренд на брюки-бананы из восьмидесятых возвращается и выдвигает требование — быть в вашем гардеробе. Для ужина с любимым Лопес зарифмовала их с облегающей черной водолазкой и добавила пару ультрадерзких босоножек с цепями от Tom Ford. Ожидаемый финал аутфита — крупные серьги-хупы, которые сопровождают практически все образы исполнительницы.

Широкие брюки с защипами на бедрах готовы взрывать все топы грядущей осенью. Эту тенденцию уже предсказывала Кендалл Дженнер, которая в числе первых примерила брюки, будто позаимствованные у бойфренда.