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Дженнифер Лопес вернула тренд на брюки-бананы: где их купить

К Дженнифер Лопес внимание всегда пристальное, особенно после воссоединения с Беном Аффлеком через 20 лет после разрыва отношений. Не так давно папарацци поймали звезду по пути на свидание с возлюбленным, на которое певица не спешила надевать все лучшее сразу. Чем проще, тем лучше — такова установка Джей Ло, и мы полностью с ней согласны.
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Дженнифер Лопес

Фото: Eastnews

Звезда намекнула, что тренд на брюки-бананы из восьмидесятых возвращается и выдвигает требование — быть в вашем гардеробе. Для ужина с любимым Лопес зарифмовала их с облегающей черной водолазкой и добавила пару ультрадерзких босоножек с цепями от Tom Ford. Ожидаемый финал аутфита — крупные серьги-хупы, которые сопровождают практически все образы исполнительницы.

Широкие брюки с защипами на бедрах готовы взрывать все топы грядущей осенью. Эту тенденцию уже предсказывала Кендалл Дженнер, которая в числе первых примерила брюки, будто позаимствованные у бойфренда.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

Фото: Eastnews

Мы подобрали пять пар, которые претендуют на место в вашем сердце в канун нового сезона. Среди них и костюмные варианты, и брутальные модели из экокожи. Оттенки — базовые: от мокрого асфальта до насыщенного орехового.

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я выбрал вместо рекламы.
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Lime, 4 599 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Звезды показали, какими джинсами стоит запастись в этом году. Стиль и комфорт — на максимум, а курс — на фасоны из восьмидесятых! Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / архивы пресс-служб

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