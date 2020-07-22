Дженнифер Лопес в крошечном топе с бантом и брюках-палаццо блеснула в модной съемке
Фото: Globallook
Джей Ло блеснула в эффектном аутфите, выстроенном вокруг контрастной игры черно и белого цветов. На одном из свежих видео в своем Instagram певица кокетливо позирует на камеру в широких брюках-палаццо ультравысокой посадки, которые сделали ноги бесконечно длинными и поставили акцент на стройной талии. Зарифмована классическая деталь с крошечным топом на тонких бретелях и с акцентным бантом спереди. Дополнением стало стильное кепи с блеском люрекса, а завершили look броские золотые кольца и браслеты, надетые на обе руки в несколько ярусов.
Фолловеров настолько восхитил образ звезды, что они устроили модный флеш-моб. Девушки повторили образ Дженнифер, и каждая показала свою вариацию на заданную тему. Другие же восхищенно комментировали бекстейдж-видео любимой певицы: «Обожаю ваш стиль!», «Вы — королева!», «Как всегда потрясающе!», «Вы уверены, что вам 50?», «Блестяще!» — пишут в комментариях. Свежие новости из жизни артистки ищите на Passion.ru.
Фото: Instagram @jlo, Globallook
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