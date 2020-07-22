Дженнифер Лопес в крошечном топе с бантом и брюках-палаццо блеснула в модной съемке

Джей Ло блеснула в эффектном аутфите, выстроенном вокруг контрастной игры черно и белого цветов. На одном из свежих видео в своем Instagram певица кокетливо позирует на камеру в широких брюках-палаццо ультравысокой посадки, которые сделали ноги бесконечно длинными и поставили акцент на стройной талии. Зарифмована классическая деталь с крошечным топом на тонких бретелях и с акцентным бантом спереди. Дополнением стало стильное кепи с блеском люрекса, а завершили look броские золотые кольца и браслеты, надетые на обе руки в несколько ярусов.