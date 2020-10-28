Дженнифер Лопес примерила скромную миди-юбку и восхитила фанатов сменой имиджа

Лопес показала эффектный «лифтолук» от Christian Dior, выстроенный на основе теплых бежевых оттенков. На ней — пышная миди-юбка с контрастным растительным принтом и лаконичный джемпер в горизонтальную полоску. Скрепил союз грубый ремень с металлической пряжкой. Он же удачно поставил акцент на тонкой талии певицы. Звезда сделала ставку на аксессуары, дополнив аутфит стильным кепи с вуалью и классической сумкой Hermès. Финальные штрихи — броские золотые серьги и подарок красавца-возлюбленного — роскошное помолвочное кольцо с увесистым бриллиантом.

Поклонники не скупились на комплименты и теплые слова в адрес любимой исполнительницы. «Шикарная королева!». «Ваша красота уникальна», «Икона стиля!», «Как же вы красивы!», «Как всегда прекрасна», «Любуюсь вами! Вы — вдохновение» — пишут в комментариях. О других стильных образах Джей Ло читайте на Passion.ru.