Дженнифер Лопес примерила брутальный образ денди с брюками-сапогами

Поклонники не скупились на комплименты: «Икона стиля», «Вы великолепны!», «Королева моды», «Леди-босс», «Потрясающая женщина», «Потрясающая!», «Очень нравится этот образ на вас», — писали в комментариях. Правда, не всегда фолловеры так благосклонны к селебрити. Не так давно мы рассказывали о самых обсуждаемых модных фиаско Дженнифер Лопес, которые она допускала на красной дорожке и во время выступлений. Подробнее читайте на Passion.ru.