Дженнифер Лопес примерила брутальный образ денди с брюками-сапогами
Фото: Globallook
Лопес позирует на посадочной площадке в аутфите, выстроенном вокруг цвета мокрого асфальта и разных текстур. На ней — лаконичный джемпер, классическое пальто силуэта восьмидесятых и весьма затейливая деталь — брюки-трансформеры. В них фасон «бананы» и сапоги слились в единый тандем. Дополняет образ принтованная шляпа, микросумка из кожи питона цвета бордо и темные солнцезащитные очки.
Поклонники не скупились на комплименты: «Икона стиля», «Вы великолепны!», «Королева моды», «Леди-босс», «Потрясающая женщина», «Потрясающая!», «Очень нравится этот образ на вас», — писали в комментариях. Правда, не всегда фолловеры так благосклонны к селебрити. Не так давно мы рассказывали о самых обсуждаемых модных фиаско Дженнифер Лопес, которые она допускала на красной дорожке и во время выступлений. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @jlo / Globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!