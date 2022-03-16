Дважды мама Энн Хэтэуэй появилась в пестром костюме с принтом-конфетти

39-летняя актриса была замечена в Нью-Йорке, где проходили съемки популярного шоу «The Late Show» со Стивеном Колбертом. Для появления на телепрограмме звезда подготовила особенный образ.

Энн сделала выбор в пользу эффектного трио Christopher John Rogers в стиле 80-х. Корсетный топ неоновых оттенков с принтом-конфетти дополнили широкие брюки в тон. Поверх звезда накинула свободный жакет. Образ завершили минималистичные серьги.