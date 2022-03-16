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Дважды мама Энн Хэтэуэй появилась в пестром костюме с принтом-конфетти

Энн Хэтэуэй любит эксперименты со стилем. Звезда культового фильма «Дьявол носит Prada» часто примеряет эффектные и фактурные образы под стать ее яркой индивидуальности. И этот раз не стал исключением. Звезда решила удивить поклонников своим новым аутфитом и ей это удалось!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Энн Хэтэуэй

Фото: Globallook

39-летняя актриса была замечена в Нью-Йорке, где проходили съемки популярного шоу «The Late Show» со Стивеном Колбертом. Для появления на телепрограмме звезда подготовила особенный образ.

Энн сделала выбор в пользу эффектного трио Christopher John Rogers в стиле 80-х. Корсетный топ неоновых оттенков с принтом-конфетти дополнили широкие брюки в тон. Поверх звезда накинула свободный жакет. Образ завершили минималистичные серьги.

Дважды мама Энн Хэтэуэй появилась в пестром костюме с принтом-конфетти

Фото: Eastnews

Напомним, что Энн Хэтуэй — мама двоих детей, но это не мешает ей быть в роскошной форме и носить интригующие наряды. Наоборот, звезда часто демонстрирует привлекательные образы. Не так давно актриса выгуляла платье-«кольчугу» Versace, в которой на миланской Неделе моды выходила дочь Мадонны Лурдес. Кому наряд больше к лицу — голосуйте на Passion.ru!

Фото: Eastnews / Globallock / Dpa

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