Дважды мама Энн Хэтэуэй появилась в пестром костюме с принтом-конфетти
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
39-летняя актриса была замечена в Нью-Йорке, где проходили съемки популярного шоу «The Late Show» со Стивеном Колбертом. Для появления на телепрограмме звезда подготовила особенный образ.
Энн сделала выбор в пользу эффектного трио Christopher John Rogers в стиле 80-х. Корсетный топ неоновых оттенков с принтом-конфетти дополнили широкие брюки в тон. Поверх звезда накинула свободный жакет. Образ завершили минималистичные серьги.
Фото: Eastnews
Напомним, что Энн Хэтуэй — мама двоих детей, но это не мешает ей быть в роскошной форме и носить интригующие наряды. Наоборот, звезда часто демонстрирует привлекательные образы. Не так давно актриса выгуляла платье-«кольчугу» Versace, в которой на миланской Неделе моды выходила дочь Мадонны Лурдес. Кому наряд больше к лицу — голосуйте на Passion.ru!
Фото: Eastnews / Globallock / Dpa