Джанабаева в пижаме и на шпильках перещеголяла Бекхэм в растяжке

В противостоянии звезд с прекрасной растяжкой фанаты Альбины Джанабаевой были на ее стороне. «Растяжка лучше Бекхэм», «Что сказать? Как всегда вы прекрасна!», «Какая вы классная!», «Вы прекрасны», — пишут в комментариях. Не так давно знаменитую позу Бекхэм повторила и гимнастка Ляйсан Утяшева — подробнее читайте на Passion.ru.