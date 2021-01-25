Джанабаева в пижаме и на шпильках перещеголяла Бекхэм в растяжке
Фото: Instagram @albinadzhanabaeva
Джанабаева позирует, лежа на кровати, в пижаме из черного шелка с контрастным белым кантом. Вместо домашних тапочек — пара эффектных сатиновых мюли цвета шафрана на высоких шпильках. «Проснулись, потянулись! И пусть утро будет добрым, а неделя легкой», — прокомментировала забавный снимок артистка.
Звезда кокетливо подняла ногу вверх под прямым углом — точно так же, как некогда это сделала миссис Бекхэм, и чем экс-солистка Spice Girls дразнит фанатов по сей день.
Фото: Instagram @victoriabeckham
В противостоянии звезд с прекрасной растяжкой фанаты Альбины Джанабаевой были на ее стороне. «Растяжка лучше Бекхэм», «Что сказать? Как всегда вы прекрасна!», «Какая вы классная!», «Вы прекрасны», — пишут в комментариях. Не так давно знаменитую позу Бекхэм повторила и гимнастка Ляйсан Утяшева — подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @albinadzhanabaeva
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