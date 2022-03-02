passion.ru
1 мин.

Дважды мама Крисси Тейген похвасталась бесконечными ногами в микрошортах

Крисси Тейген часто делится с поклонниками ультрамодными образами. В этот раз супермодель показала один из самых желанных нарядов сезона. На примере нового аутфита звезды разбираем, как стильно носить короткие шорты.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Крисси Тейген

Фото: Instagram @chrissyteigen

36-летняя Крисси Тейген и ее стилисты точно знают, как подобрать образ, который будет не только привлекательным, но и остромодным.

Звезда поделилась с подписчиками своим вариантом яркого и актуального аутфита для свидания с мужем. Супермодель выбрала цветной костюм-двойку Versace с настоящим миксом из пестрых принтов. Топ и мини-шорты дополнили черные лаковые туфли на высокой платформе. Образ завершили минималистичные серьги-цепи.

Дважды мама Крисси Тейген похвасталась бесконечными ногами в микрошортах

Фото: Instagram @chrissyteigen

Ультрамини — тренд, который не сходит с подиумов уже несколько сезонов подряд, поэтому не бойтесь выбирать короткие юбки и шорты. Дополняйте эффектные образы туфлями на платформе.

Крисси Тейген — одна из самых стильных моделей. Звезда может похвастаться отличным вкусом и научить паре модных трюков. Ранее мы рассказывали, что Крисси Тейген показала, как эффектно стилизовать деним. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @chrissyteigen

Новости партнеров
О чем говорят