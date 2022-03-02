Дважды мама Крисси Тейген похвасталась бесконечными ногами в микрошортах

36-летняя Крисси Тейген и ее стилисты точно знают, как подобрать образ, который будет не только привлекательным, но и остромодным.

Звезда поделилась с подписчиками своим вариантом яркого и актуального аутфита для свидания с мужем. Супермодель выбрала цветной костюм-двойку Versace с настоящим миксом из пестрых принтов. Топ и мини-шорты дополнили черные лаковые туфли на высокой платформе. Образ завершили минималистичные серьги-цепи.