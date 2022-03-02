Дважды мама Крисси Тейген похвасталась бесконечными ногами в микрошортах
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @chrissyteigen
36-летняя Крисси Тейген и ее стилисты точно знают, как подобрать образ, который будет не только привлекательным, но и остромодным.
Звезда поделилась с подписчиками своим вариантом яркого и актуального аутфита для свидания с мужем. Супермодель выбрала цветной костюм-двойку Versace с настоящим миксом из пестрых принтов. Топ и мини-шорты дополнили черные лаковые туфли на высокой платформе. Образ завершили минималистичные серьги-цепи.
Фото: Instagram @chrissyteigen
Ультрамини — тренд, который не сходит с подиумов уже несколько сезонов подряд, поэтому не бойтесь выбирать короткие юбки и шорты. Дополняйте эффектные образы туфлями на платформе.
Крисси Тейген — одна из самых стильных моделей. Звезда может похвастаться отличным вкусом и научить паре модных трюков. Ранее мы рассказывали, что Крисси Тейген показала, как эффектно стилизовать деним. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @chrissyteigen