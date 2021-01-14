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Дважды мама Энн Хэтэуэй в «металлическом» платье с декольте произвела фурор

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Энн Хэтэуэй

Фото: Globalook

В декабре 2019 года звезда «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй стала мамой во второй раз. Прошло чуть больше года, а 38-летняя актриса уже хвастается безупречной формой.

Хэтэуэй стала героиней модной съемки, посвященной премьере комедии «Локдаун». Звезда позировала в саду, демонстрируя эффектные наряды в духе античных богинь. Тема драгоценных металлов раскрыта: платья цвета желтого, розового и белого золота актрисе определенно к лицу. Хэтэуэй примерила силуэтные модели с дерзкими разрезами от бедра и экстремальными декольте, хвасталась бесконечными ногами на шпильках запредельной высоты.

Энн Хэтэуэй / Instagram @annehathaway

Настоящий фурор в Сети произвел образ с миди-платьем с асимметричным низом, открытыми плечами и вырезом, оставившим слишком мало места для фантазии. «С возрастом только краше», «Бесконечная красота», «Вы — богиня!», «Нет слов, чтобы описать эту красоту!», «Восхитительная леди», «Неподражаемая королева», — пишут в комментариях.

Энн Хэтэуэй / Instagram @annehathaway

Ранее мы рассказывали о трех стильных образах Энн Хэтэуэй, которые легко повторить. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @annehathaway / Globallook

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