Дважды мама Энн Хэтэуэй в «металлическом» платье с декольте произвела фурор

Настоящий фурор в Сети произвел образ с миди-платьем с асимметричным низом, открытыми плечами и вырезом, оставившим слишком мало места для фантазии. «С возрастом только краше», «Бесконечная красота», «Вы — богиня!», «Нет слов, чтобы описать эту красоту!», «Восхитительная леди», «Неподражаемая королева», — пишут в комментариях.