Дважды мама Энн Хэтэуэй в «металлическом» платье с декольте произвела фурор
Фото: Globalook
Хэтэуэй стала героиней модной съемки, посвященной премьере комедии «Локдаун». Звезда позировала в саду, демонстрируя эффектные наряды в духе античных богинь. Тема драгоценных металлов раскрыта: платья цвета желтого, розового и белого золота актрисе определенно к лицу. Хэтэуэй примерила силуэтные модели с дерзкими разрезами от бедра и экстремальными декольте, хвасталась бесконечными ногами на шпильках запредельной высоты.
Настоящий фурор в Сети произвел образ с миди-платьем с асимметричным низом, открытыми плечами и вырезом, оставившим слишком мало места для фантазии. «С возрастом только краше», «Бесконечная красота», «Вы — богиня!», «Нет слов, чтобы описать эту красоту!», «Восхитительная леди», «Неподражаемая королева», — пишут в комментариях.
Ранее мы рассказывали о трех стильных образах Энн Хэтэуэй, которые легко повторить. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @annehathaway / Globallook
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