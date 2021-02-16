Дутые «одеяла» и экошубы: как утепляются звезды в 20-градусный мороз
Фото: Instagram @lizavetabo
Елизавета Боярская решила защищаться от холода радикальными методами: актриса укуталась в объятия пуховика-«одеяла» и Максима Матвеева. Этим же рецептом воспользовалась и Ксения Бородина, выбрав для завтрака в компании супруга объемный пуховик цвета изумруда, свободные треники и угги. Матильда Шнурова передала привет из Санкт-Петербурга, где погода радует чуть больше, чем в Москве. Для сурового климата северной столицы бизнесвумен выбрала дубленку цвета карамели с контрастным «кучерявым» мехом.
Конкуренцию пуховикам в этом сезоне составили экошубы с фактурой под «Чебурашку». Особенно они полюбились Валерии, Инне Маликовой и Юлии Ковальчук. Но, судя по фото селебрити, и среди пуховых курток есть свои лидеры. Фаворитом звезд стала узнаваемая Dior Oblique, которая уже давно появилась в арсенале Яны Рудковской, Ольги Бузовой, Виктории Лопыревой и невесты Криштиану Роналду Джорджины Родригес.
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Фото: Instagram
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