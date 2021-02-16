Дутые «одеяла» и экошубы: как утепляются звезды в 20-градусный мороз

Елизавета Боярская решила защищаться от холода радикальными методами: актриса укуталась в объятия пуховика-«одеяла» и Максима Матвеева. Этим же рецептом воспользовалась и Ксения Бородина, выбрав для завтрака в компании супруга объемный пуховик цвета изумруда, свободные треники и угги. Матильда Шнурова передала привет из Санкт-Петербурга, где погода радует чуть больше, чем в Москве. Для сурового климата северной столицы бизнесвумен выбрала дубленку цвета карамели с контрастным «кучерявым» мехом.