Рудковская и Бузова «сделали» невесту Роналду в битве за самый модный пуховик
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
Дутая куртка узором Dior Oblique стала абсолютным мастхэвом в кругах селебрити. В числе первых ее примерила и приобрела Яна Рудковская — известная поклонница бренда и коллекционер дизайнерских вещей. На сайте модного дома пуховик оценили в 3 980 евро (около 356 000 рублей, — прим. ред.). Звезда выходит в нем на прогулку с маленьким сыном, который отдыхает в коляске Dior в цвет наряда мамы.
Не так давно модную куртку примерила и Ольга Бузова, которая сочла ее максимально комфортной для тренировок на льду. Певица не отстает от Яны Рудковской, которая вышла на каток в похожей модели и дополнила ее забавной шапкой с помпоном от Chanel.
Рудковская и Бузова, определенно, «сделали» невесту Криштиану Роналду Джорджину Родригес и стали щеголять в пуховике раньше. Зато Джорджина показала, как стильно он вписывается в образ для покорения заснеженных горных вершин.
А что вам больше по душе: дабл-дрессинг Яны Рудковской и Ольги Бузовой или эффектный горнолыжный аутфит Джорджины Родригес?
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Фото: Instagram
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