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Рудковская и Бузова «сделали» невесту Роналду в битве за самый модный пуховик

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Яна Рудковская

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

Остромодный пуховик с узнаваемыми монограммами Christian Dior буквально взорвал Сеть в этом сезоне: звезды сразу отправились на охоту за ним еще в преддверии холодов. Правда, вещица тут же потеряла свою эксклюзивность и теперь в ней щеголяют все.

Дутая куртка узором Dior Oblique стала абсолютным мастхэвом в кругах селебрити. В числе первых ее примерила и приобрела Яна Рудковская — известная поклонница бренда и коллекционер дизайнерских вещей. На сайте модного дома пуховик оценили в 3 980 евро (около 356 000 рублей, — прим. ред.). Звезда выходит в нем на прогулку с маленьким сыном, который отдыхает в коляске Dior в цвет наряда мамы.

Яна Рудковская / Instagram @rudkovskayaofficial

Не так давно модную куртку примерила и Ольга Бузова, которая сочла ее максимально комфортной для тренировок на льду. Певица не отстает от Яны Рудковской, которая вышла на каток в похожей модели и дополнила ее забавной шапкой с помпоном от Chanel.

Ольга Бузова, Яна Рудковская и Евгений Плющенко / Instagram @buzova86

Рудковская и Бузова, определенно, «сделали» невесту Криштиану Роналду Джорджину Родригес и стали щеголять в пуховике раньше. Зато Джорджина показала, как стильно он вписывается в образ для покорения заснеженных горных вершин.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Instagram @cristiano

А что вам больше по душе: дабл-дрессинг Яны Рудковской и Ольги Бузовой или эффектный горнолыжный аутфит Джорджины Родригес?

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Фото: Instagram

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