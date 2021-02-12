Рудковская и Бузова «сделали» невесту Роналду в битве за самый модный пуховик

Не так давно модную куртку примерила и Ольга Бузова, которая сочла ее максимально комфортной для тренировок на льду. Певица не отстает от Яны Рудковской, которая вышла на каток в похожей модели и дополнила ее забавной шапкой с помпоном от Chanel.