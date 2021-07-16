«Драматичные» платья и трикотаж: что носят беременные звезды летом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @ashleygraham
В разгар Уимблдонского теннисного турнира принцесса Беатрис не удержалась и пришла понаблюдать за игрой, хотя до этого предпочитала не появляться в многолюдных местах. Для редкого выхода монаршая особа выбрала белое платье в горошек от Self-Portrait, а к нему — плетеную сумку и мюли Aquazzura на фигурных каблуках.
Фото: Globallook
Не изменяет собственному стилю во время беременности и Карди Би. Рэперша щеголяет в облегающем леопардовом платье, на шпильках и с затейливой сумкой Chanel в виде золотой клетки для птиц. Больше образов — в нашей фотогалерее.
Фото: Instagram @iamcardib
Ранее мы рассказывали о двадцати самых ярких выходах беременных звезд на красную дорожку за последние 14 лет. Среди них — Дженнифер Лопес в total white, Ким Кардашьян в легендарном цветочном платье Givenchy, Бейонсе в пайетках Peter Dundas и другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Instagram
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