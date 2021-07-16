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«Драматичные» платья и трикотаж: что носят беременные звезды летом

Не так давно Эшли Грэм рассекретила, что скоро станет мамой во второй раз. Заметно округлившийся живот для работы не помеха и, к тому же, мы прекрасно помним выходы плюс-сайз модели в «тесном» латексе и на шпильках на последних сроках первой беременности. Карантин внес свои коррективы, и звезда сама признается, что больше ни на что не променяет треники. Разве что на удобное трикотажное платье-майку, которое в паре с it-bag от Chanel образует идеальную пару для жаркого лета.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эшли Грэм

Фото: Instagram @ashleygraham

В разгар Уимблдонского теннисного турнира принцесса Беатрис не удержалась и пришла понаблюдать за игрой, хотя до этого предпочитала не появляться в многолюдных местах. Для редкого выхода монаршая особа выбрала белое платье в горошек от Self-Portrait, а к нему — плетеную сумку и мюли Aquazzura на фигурных каблуках.

Принцесса Беатрис с мужем

Принцесса Беатрис с мужем

Фото: Globallook

Не изменяет собственному стилю во время беременности и Карди Би. Рэперша щеголяет в облегающем леопардовом платье, на шпильках и с затейливой сумкой Chanel в виде золотой клетки для птиц. Больше образов — в нашей фотогалерее.

Карди Би

Карди Би

Фото: Instagram @iamcardib

Ранее мы рассказывали о двадцати самых ярких выходах беременных звезд на красную дорожку за последние 14 лет. Среди них — Дженнифер Лопес в total white, Ким Кардашьян в легендарном цветочном платье Givenchy, Бейонсе в пайетках Peter Dundas и другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / Instagram

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