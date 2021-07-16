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«Драматичные» платья и трикотаж: что носят беременные звезды летом

Не так давно Эшли Грэм рассекретила, что скоро станет мамой во второй раз. Заметно округлившийся живот для работы не помеха и, к тому же, мы прекрасно помним выходы плюс-сайз модели в «тесном» латексе и на шпильках на последних сроках первой беременности. Карантин внес свои коррективы, и звезда сама признается, что больше ни на что не променяет треники. Разве что на удобное трикотажное платье-майку, которое в паре с it-bag от Chanel образует идеальную пару для жаркого лета.