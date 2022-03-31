Драматичное декольте и разрез: Эль Фаннинг показала идеальное черное платье

Папарацци поймали Эль Фаннинг выходящей со съемок шоу Джимми Киммела. Молодая актриса приветливо позировала, демонстрируя свой модный трофей — черное платье-футляр, которое «обняло» изгибы фигуры и подчеркнуло самое важное. Звезда кино показала (и доказала), что даже базовая вещь не должна быть скучной. Ее вариант платья на все случаи жизни разбавлял эффектный разрез спереди, интригующее фигурное декольте и драматичные рукава.

Дополнили образ классические замшевые лодочки, сет из украшений и темные очки, с которыми получаться на фото становится в разы проще.

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