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Мода
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Драматичное декольте и разрез: Эль Фаннинг показала идеальное черное платье

Типаж Эль Фаннинг с фарфоровой кожей и выразительными глазами открыл ей двери в кино по мотивам исторических событий и фэнтези. Мы привыкли видеть 23-летнюю актрису в пышных нарядах с кринолинами и фатиновых платьях, в которых она парит над красными дорожками, будто фея. Недавно юная кинозвезда решила добавить своему образу серьезности, и сделала это самым беспроигрышным способом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Эль Фаннинг

Фото: Globallook

Папарацци поймали Эль Фаннинг выходящей со съемок шоу Джимми Киммела. Молодая актриса приветливо позировала, демонстрируя свой модный трофей — черное платье-футляр, которое «обняло» изгибы фигуры и подчеркнуло самое важное. Звезда кино показала (и доказала), что даже базовая вещь не должна быть скучной. Ее вариант платья на все случаи жизни разбавлял эффектный разрез спереди, интригующее фигурное декольте и драматичные рукава.

Дополнили образ классические замшевые лодочки, сет из украшений и темные очки, с которыми получаться на фото становится в разы проще.

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Эль Фаннинг

Эль Фаннинг

Фото: Globallook

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Фото: Globallook

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