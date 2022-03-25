Достойна звания королевы: Кейт Миддлтон вышла в эффектном платье цвета мятных леденцов
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: GettyImages
По случаю прибытия на Багамские острова герцогиня Кембриджская примерила наряд в оттенке морской волны. Запоминайте отличный вариант элегантного образа для путешествий!
Кэтрин выбрала облегающее платье Emilia Wickstead бирюзового цвета с акцентом на талии и линии ключиц. Образ дополнили замшевые лодочки Gianvito Rossi. Завершающий штрих — клатч в тон платья.
Фото: Globallook
Монаршая особа не устает менять аутфиты. Кэтрин продемонстрировала еще один наряд Emilia Wickstead с насыщенным изумрудным оттенком в главной роли. К нему герцогиня Кембриджская подобрала брошь в виде птицы колибри из коллекции самой королевы Елизаветы II.
Фото: GettyImages
Но и на этом еще не все! Герцогиня Кембриджская показала изящное платье Self-Portrait пастельно-зеленого оттенка. Образ завершили минималистичные белые лодочки на высоком каблуке.
Карибский тур Кейт Миддлтон и ее супруга, принца Уильяма, продолжается. Монаршая особа уже успела примерить роль дерзкой кладоискательницы и элегантной леди. Ранее мы обсуждали выход герцогини Кембриджской в облегающем белом платье. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / GettyImages