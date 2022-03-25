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Мода
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Достойна звания королевы: Кейт Миддлтон вышла в эффектном платье цвета мятных леденцов

В рамках королевского тура Кейт Миддлтон и ее супруг, принц Уильям, уже посетили Белиз и Ямайку. За это время монаршая особа успела устроить настоящий показ мод. Каждый наряд Кейт почти произведение искусства. И новый образ не стал исключением.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон

Фото: GettyImages

По случаю прибытия на Багамские острова герцогиня Кембриджская примерила наряд в оттенке морской волны. Запоминайте отличный вариант элегантного образа для путешествий!

Кэтрин выбрала облегающее платье Emilia Wickstead бирюзового цвета с акцентом на талии и линии ключиц. Образ дополнили замшевые лодочки Gianvito Rossi. Завершающий штрих — клатч в тон платья.

Достойна звания королевы: Кейт Миддлтон вышла в эффектном платье цвета мятных леденцов

Фото: Globallook

Монаршая особа не устает менять аутфиты. Кэтрин продемонстрировала еще один наряд Emilia Wickstead с насыщенным изумрудным оттенком в главной роли. К нему герцогиня Кембриджская подобрала брошь в виде птицы колибри из коллекции самой королевы Елизаветы II.

Достойна звания королевы: Кейт Миддлтон вышла в эффектном платье цвета мятных леденцов

Фото: GettyImages

Но и на этом еще не все! Герцогиня Кембриджская показала изящное платье Self-Portrait пастельно-зеленого оттенка. Образ завершили минималистичные белые лодочки на высоком каблуке.

Карибский тур Кейт Миддлтон и ее супруга, принца Уильяма, продолжается. Монаршая особа уже успела примерить роль дерзкой кладоискательницы и элегантной леди. Ранее мы обсуждали выход герцогини Кембриджской в облегающем белом платье. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / GettyImages

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