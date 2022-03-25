Достойна звания королевы: Кейт Миддлтон вышла в эффектном платье цвета мятных леденцов

Но и на этом еще не все! Герцогиня Кембриджская показала изящное платье Self-Portrait пастельно-зеленого оттенка. Образ завершили минималистичные белые лодочки на высоком каблуке.

Карибский тур Кейт Миддлтон и ее супруга, принца Уильяма, продолжается. Монаршая особа уже успела примерить роль дерзкой кладоискательницы и элегантной леди. Ранее мы обсуждали выход герцогини Кембриджской в облегающем белом платье. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.