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Домашние тапки вышли на подиум: как носить остромодный тренд

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Brunello Cucinelli Fall 2021

Фото: Vogue.com

Недели моды в самом разгаре, и мы уже делаем заметки на два сезона вперед. Среди полюбившихся дизайнерам трюков — создание расслабленных, при этом вполне классических сочетаний.

После продолжительной самоизоляции домашние тапочки заметно потеснили решительную половину обувного гардероба. Чтобы выходить из зоны комфорта модницам было проще, бренды добавляют удобные мюли без каблука в свои коллекции. Актуальные модели напоминают восточные бабуши с заостренными мысами. У Brunello Cucinelli в центре внимания оказалась замша нейтральных оттенков, которые легко рифмуются абсолютно с любой базой. Креативный директор Fendi Ким Джонс решил, что лучший декор для босоножек — мех, а итальянский бренд Kiton предложил пушистые лоферы для мужчин.

Кендалл Дженнер и Хейли Бибер

Фото: Eastnews

Селебрити опередили появление тренда, и уже давно щеголяют по улицам в тапках. В авангарде модниц, которые примерили самую удобную обувь года, оказались Хейли Бибер, Кендалл Дженнер и Ким Кардашьян. О том, как носить и с чем сочетать домашнюю пару — в материале Passion.ru.

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Фото: Instagram

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