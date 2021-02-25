Домашние тапки вышли на подиум: как носить остромодный тренд

После продолжительной самоизоляции домашние тапочки заметно потеснили решительную половину обувного гардероба. Чтобы выходить из зоны комфорта модницам было проще, бренды добавляют удобные мюли без каблука в свои коллекции. Актуальные модели напоминают восточные бабуши с заостренными мысами. У Brunello Cucinelli в центре внимания оказалась замша нейтральных оттенков, которые легко рифмуются абсолютно с любой базой. Креативный директор Fendi Ким Джонс решил, что лучший декор для босоножек — мех, а итальянский бренд Kiton предложил пушистые лоферы для мужчин.