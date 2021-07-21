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Долой скромность! Королева Иордании выгуляла юбку цвета Барби

Монаршая чета Иордании во главе с королевой Ранией и королем Абдаллой прибыла в Соединенные Штаты. Приветствие состоялось в Белом доме и со всеми почестями. Пока мужчины в строгих костюмах обсуждали важные политические вопросы, первые леди отправились на чаепитие в Желтый овальный кабинет. А с корабля — на бал: недавно Ее Величество отправилась на званый обед супруги сенатора миссис Грэйс Нельсон, и заодно выгуляла эффектный аутфит.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Рания

Фото: Globallook

Королева Рания — известная модница, стиль которой всегда безупречен. Ее Величество действительно одна из немногих, кого не ловили на модных фиаско. «Девичник» высокого уровня стал поводом выгулять один из любимых оттенков — фуксию. В главной роли аутфита — миди-юбка с плиссировкой спереди, на контрасте с которой сыграла лаконичная блуза цвета молока, миниатюрная сумка и лодочки на экстремально высоких шпильках.

Королева Рания и Джилл Байден в Белом доме

Королева Рания и Джилл Байден в Белом доме

Фото: Globallook

Ранее мы рассказывали о модных приемах, которыми пользуется королева Рания. Как повторить сразу три стильных образа Ее Величества — ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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