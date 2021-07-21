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Долой скромность! Королева Иордании выгуляла юбку цвета Барби

Монаршая чета Иордании во главе с королевой Ранией и королем Абдаллой прибыла в Соединенные Штаты. Приветствие состоялось в Белом доме и со всеми почестями. Пока мужчины в строгих костюмах обсуждали важные политические вопросы, первые леди отправились на чаепитие в Желтый овальный кабинет. А с корабля — на бал: недавно Ее Величество отправилась на званый обед супруги сенатора миссис Грэйс Нельсон, и заодно выгуляла эффектный аутфит.