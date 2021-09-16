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Долой конкурентку! Мать жениха пришла на свадьбу в платье невесты

Борьба за главного мужчину в этой семье обрела вселенский масштаб: с одной стороны — мать, а с другой — будущая жена. Первая явно «сделала» конкурентку, и для хода наповал выбрала самый значимый для этого день. Пользователи Сети негодуют, а многие даже не сразу поняли, что на снимках с торжества — не невеста, а свекровь.
Долой конкурентку! Мать жениха пришла на свадьбу в платье невесты

Мать жениха заявилась на свадьбу во всеоружии, надев белоснежное платье с роскошным шлейфом. Наряд был полностью расшит кружевом, а образ дополнен эпатажной шляпкой в форме затейливого цветка и нитью жемчуга. Что уж тут говорить, коварная родственница подготовилась — даже маникюр был в тон наряду.

Пользователей портала Reddit возмутил пост на одной из онлайн-платформ, где хозяйка платья пыталась его продать. Еще и подписала: «Платье матери жениха». Все знают, что белое — под запретом на свадьбах (если нет пожеланий по дресс-коду). Но свекровь решила добить конкурентку за сердце сына одним выстрелом.

Женщина нарядилась невестой на свадьбу сына

Женщина нарядилась невестой на свадьбу сына

Фото: Reddit.com

Фиаско с выбором образов терпят и звезды, к которым прикованы тысячи взглядов. Так, например, на Met Gala было и правда много промахов, включая костюм коня, платье в форме гигантского яйца Фаберже и безразмерных накидок из цветных перьев. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Freepik.com