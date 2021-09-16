Долой конкурентку! Мать жениха пришла на свадьбу в платье невесты

Мать жениха заявилась на свадьбу во всеоружии, надев белоснежное платье с роскошным шлейфом. Наряд был полностью расшит кружевом, а образ дополнен эпатажной шляпкой в форме затейливого цветка и нитью жемчуга. Что уж тут говорить, коварная родственница подготовилась — даже маникюр был в тон наряду.

Пользователей портала Reddit возмутил пост на одной из онлайн-платформ, где хозяйка платья пыталась его продать. Еще и подписала: «Платье матери жениха». Все знают, что белое — под запретом на свадьбах (если нет пожеланий по дресс-коду). Но свекровь решила добить конкурентку за сердце сына одним выстрелом.