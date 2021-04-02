Дочь Заворотнюк выгуляла сумку за 134 500 рублей — где купить бюджетный аналог
Фото: Instagram @a_zavorotnyuk
Узнаваемой The Mini Jodie от Bottega Veneta вооружилась добрая часть фэшионисток мира. Неудивительно, что большинство оттенков на онлайн платформах обозначено печальным sold out. Свой трофейный аксессуар за 134 500 рублей успела заполучить и Анна Заворотнюк, которая носит его и с повседневными образами, и с вечерними. Так, она замиксовала его с платьем насыщенного травянисто-зеленого оттенка, дополнила остромодным кожаным жакетом в духе 90-х и мюли на шпильках.
А мы, тем временем, собрали несколько бюджетных моделей из мягкой в актуальной форме «круассан» — сохраняйте на случай внепланового шопинга!
Фото: Пресс-служба
Не так давно Наталья Рудова похвасталась такой же сумкой, но в редком оттенке Grass, за которым охотятся многие. Актриса показала беспроигрышный способ разбавить скучный монохромный образ на базе черного. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Instagram
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