Дочь Заворотнюк показала, как стильно спастись от непогоды за 14 500 рублей

Погода в столице не радует, и модницам приходится идти на стильные уловки. Заворотнюк, например, носит дутый жилет цвета пыльной розы в паре с молочной водолазкой из фактурного трикотажа — и вам советует. Кстати, стоимость теплой детали от отечественного бренда не кусается — всего 14 500 рублей. Вторят ей нашумевшие кроссовки брутального силуэта от Yeezy, которые, если повезет, можно приобрести за 29 900 рублей. Дерзости повседневному аутфиту добавляют кожаные клеши высокой посадки, в которых ноги кажутся бесконечными.