Дочь Трампа раскритиковали за костюм из масс-маркета

Читатели издания обрушились на Трамп с критикой. По их словам, наряд дочери президента куплен на деньги простых американцев. «Костюм выглядит как мусорный пакет», - уточнили они. «Она использует наши деньги, чтобы покупать эти дешевые вещи, сделанные в Китае», - остались недовольны пользователи. «У наряда ужасный цвет», - добавили они.

«Она может купить то, что ей действительно нравится, почему бы вам не заняться своими делами», - защитили Иванку некоторые. «Она выглядит прекрасно, - уточнили они. - Приятно знать, что у нее все хорошо!».

В феврале 2020 года состоялся официальный визит Дональда Трампа с семьей в Индию. Тогда Иванка блеснула в платье небесно-голубого оттенка с акцентным цветочным принтом пламенно-красного цвета.