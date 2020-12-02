Дочь Трампа раскритиковали за костюм из масс-маркета
Фото: instagram.com/ivankatrump
Девушку сфотографировали около ее собственного дома в Вашингтоне. На снимках американская бизнесвумен запечатлена в бежевом костюме масс-маркетового бренда Zara. На ней черная водолазка и туфли на каблуках аналогичного цвета.
Фото: Global Look Press
Читатели издания обрушились на Трамп с критикой. По их словам, наряд дочери президента куплен на деньги простых американцев. «Костюм выглядит как мусорный пакет», - уточнили они. «Она использует наши деньги, чтобы покупать эти дешевые вещи, сделанные в Китае», - остались недовольны пользователи. «У наряда ужасный цвет», - добавили они.
«Она может купить то, что ей действительно нравится, почему бы вам не заняться своими делами», - защитили Иванку некоторые. «Она выглядит прекрасно, - уточнили они. - Приятно знать, что у нее все хорошо!».
В феврале 2020 года состоялся официальный визит Дональда Трампа с семьей в Индию. Тогда Иванка блеснула в платье небесно-голубого оттенка с акцентным цветочным принтом пламенно-красного цвета.
Фото: Instagram/@ivankatrump, Global Look Press
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