Дочь Пескова повторила образ Шакиры с платьем «опасной» длины
Фото: Instagram @lisa_peskova
Первой в серебристом диско-платье «опасной» длины с фактурой под кольчугу и открытой спиной появилась Шакира. Певица выбрала такой образ для рекламной съемки своего нового аромата. Не так давно этот трюк использовала дочь Дмитрия Пескова Елизавета, которая разбавила череду базовых (и скромных) аутфитов на каждый день коктейльным нарядом с эффектом «вау».
Ранее в подобном образе мы уже замечали Клаву Коку. Для одного из своих выступлений артистка лейбла Black Star выбрала ультракороткое серебристое платье, которое дополнила еще одним атрибутом 2000-х — мерцающим чокером.
Возвращать тенденции прошлых десятилетий взялась 16-летняя дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи. Дева показала, как носить аксессуары с эффектом тай-дай в этом сезоне — смотрим и берем на карандаш. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Instagram
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