Дочь Пескова повторила образ Шакиры с платьем «опасной» длины

Первой в серебристом диско-платье «опасной» длины с фактурой под кольчугу и открытой спиной появилась Шакира. Певица выбрала такой образ для рекламной съемки своего нового аромата. Не так давно этот трюк использовала дочь Дмитрия Пескова Елизавета, которая разбавила череду базовых (и скромных) аутфитов на каждый день коктейльным нарядом с эффектом «вау».