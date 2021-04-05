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Дочь Пескова повторила образ Шакиры с платьем «опасной» длины

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Лиза Пескова

Фото: Instagram @lisa_peskova

Эстетика нулевых захватила топовые позиции среди трендов и не собирается прощаться с нами. Поэтому вдохновляемся образами звездных модниц, некоторые из которых будто подсмотрели идеи друг у друга.

Первой в серебристом диско-платье «опасной» длины с фактурой под кольчугу и открытой спиной появилась Шакира. Певица выбрала такой образ для рекламной съемки своего нового аромата. Не так давно этот трюк использовала дочь Дмитрия Пескова Елизавета, которая разбавила череду базовых (и скромных) аутфитов на каждый день коктейльным нарядом с эффектом «вау».

Шакира / Instagram @shakira

Ранее в подобном образе мы уже замечали Клаву Коку. Для одного из своих выступлений артистка лейбла Black Star выбрала ультракороткое серебристое платье, которое дополнила еще одним атрибутом 2000-х — мерцающим чокером.

Клава Кока / Instagram @klavacoca

Возвращать тенденции прошлых десятилетий взялась 16-летняя дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи. Дева показала, как носить аксессуары с эффектом тай-дай в этом сезоне — смотрим и берем на карандаш. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Instagram

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