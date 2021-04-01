16-летняя дочь Беллучи и Касселя вернула тренд на тай-дай из 70-х

16-летняя красотка разбавила свой летний look жизнеутверждающей панамкой цвета лазури с эффектом тай-дай. Берем на заметку, поскольку вещи с хаотично размытыми красками и самых сочных цветов точно останутся с нами надолго. Главное — не переусердствовать, поэтому вдохновляемся стилем селебрити. Хейли Бибер и Винни Харлоу смело выстраивают total look’и вокруг тай-дай, щеголяя в ультраярких костюмах-двойках. Не изменяет тренду и Кьяра Ферраньи, которая применяет его в разных вариациях.

Любовь дизайнеров и знаменитостей к моде прошлых десятилетий дает о себе знать. С каждым новым сезоном вещи, которые, казалось бы, уже в прошлом появляются в новом исполнении. В этом сезоне вернулись давно забытые велюровые треники, в которых дефилировали Ким Кардашьян, Пэрис Хилтон, Дуа Липа, а за ними — Алена Шишкова. Подробнее читайте на Passion.ru.