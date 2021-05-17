Дочь Брюса Уиллиса донашивает прошлогодний кардиган с катышками

Кардиган из итальянской шерсти от DÔEN сопровождает Румер буквально везде — по пути за кофе, в зоомагазин и спортзал. Впервые мы видели его в декабре 2020-го, и несколько раз в 2021-м. Однажды его дополняла сумка-слингер, в которой путешествует питомец звезды. Актриса носит его с цветочным платьем того же бренда, маскируясь под тинейджера. Дополняют образ любимые хайтопы Converse, которые часто появляются в ее образах. В коллекции Уиллис две пары — изумрудные и белые.