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Дочь Брюса Уиллиса донашивает прошлогодний кардиган с катышками

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Румер Уиллис

Фото: Eastnews

Многие звезды и королевские особы смело выходят в свет в одной и той же одежде, а некоторые и вовсе занашивают вещи-фавориты до дыр. Однажды даже Ирина Шейк, которая редко допускает модные фиаско, была замечена в брюках с потертостями на пикантном месте. Так и 32-летняя дочь Брюса Уиллиса Румер настолько полюбила свой изумрудный кардиган, что не заметила катышки на нем.

Кардиган из итальянской шерсти от DÔEN сопровождает Румер буквально везде — по пути за кофе, в зоомагазин и спортзал. Впервые мы видели его в декабре 2020-го, и несколько раз в 2021-м. Однажды его дополняла сумка-слингер, в которой путешествует питомец звезды. Актриса носит его с цветочным платьем того же бренда, маскируясь под тинейджера. Дополняют образ любимые хайтопы Converse, которые часто появляются в ее образах. В коллекции Уиллис две пары — изумрудные и белые.

Руми Уиллис

Давать вторую жизнь старым вещам любит королева Летиция. Донашивает первая леди буквально все: обувь от испанских масс-маркет брендов, дизайнерские платья и даже самые недорогие жакеты. В очередной раз монаршая особа сделала ставку на ягодно-розовое платье, в котором трижды выходила в свет. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @rumerwillis / Eastnews / Globallook

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