Режим экономии: королева Летиция донашивает старое платье за 47 000 рублей

17 мая Летиция сопроводила своего супруга, короля Филиппа VI, на церемонию вручения премии Национальной исследовательской службы, которая была перенесена с 2020 года. С выбором наряда Ее Величество явно не промахнулась, поставив на ягодно-розовое платье с акцентом на талии от Boss. Некогда трофей обошелся ей в 449 фунтов (около 47 000 рублей по нынешнему курсу, — прим. ред.), и это была выгодная инвестиция. Платья-рубашки на гребне модной волны уже не первый сезон. Дополнили образ карамельные лодочки от Magrit.