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Режим экономии: королева Летиция донашивает старое платье за 47 000 рублей

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Королева Летиция и король Филипп VI

Фото: GettyImages

Если ваше утро начинается не с кофе, а с мук выбора образа, вам непременно стоит взять пример с испанской королевы Летиции. Ее Величество замиксовала несколько удачных комплектов и из года в год повторяет их. Среди фаворитов монаршей особы — платье-рубашка с флористическим принтом, которое она носит и в пир, и в мир уже несколько сезонов.

17 мая Летиция сопроводила своего супруга, короля Филиппа VI, на церемонию вручения премии Национальной исследовательской службы, которая была перенесена с 2020 года. С выбором наряда Ее Величество явно не промахнулась, поставив на ягодно-розовое платье с акцентом на талии от Boss. Некогда трофей обошелся ей в 449 фунтов (около 47 000 рублей по нынешнему курсу, — прим. ред.), и это была выгодная инвестиция. Платья-рубашки на гребне модной волны уже не первый сезон. Дополнили образ карамельные лодочки от Magrit.

Королева Летиция, ноябрь 2019 г.

Фото: Globallook

Этот look мы видели на королеве трижды: на 200-летнем юбилее Музея Прадо в ноябре 2019 года, на одном из официальных приемов во дворце Сарсуэла в феврале 2020-го и сейчас. Больше образов Летиции — в нашей фотогалерее.

Фото: GettyImages / Globallook

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