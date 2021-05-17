Режим экономии: королева Летиция донашивает старое платье за 47 000 рублей
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Фото: GettyImages
17 мая Летиция сопроводила своего супруга, короля Филиппа VI, на церемонию вручения премии Национальной исследовательской службы, которая была перенесена с 2020 года. С выбором наряда Ее Величество явно не промахнулась, поставив на ягодно-розовое платье с акцентом на талии от Boss. Некогда трофей обошелся ей в 449 фунтов (около 47 000 рублей по нынешнему курсу, — прим. ред.), и это была выгодная инвестиция. Платья-рубашки на гребне модной волны уже не первый сезон. Дополнили образ карамельные лодочки от Magrit.
Фото: Globallook
Этот look мы видели на королеве трижды: на 200-летнем юбилее Музея Прадо в ноябре 2019 года, на одном из официальных приемов во дворце Сарсуэла в феврале 2020-го и сейчас. Больше образов Летиции — в нашей фотогалерее.
Фото: GettyImages / Globallook
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